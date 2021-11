Koalition diskutiert neue Finanzhilfen

Wegen des Lockdowns für Ungeimpfte, der Reisewarnung für Österreich und möglicher weiterer Verschärfungen fordern heimische Unternehmen wieder finanzielle Hilfe.

Wien. 2-G, 2,5-G, eine Reisewarnung Deutschlands für Österreich, ein Lockdown für Ungeimpfte, möglicherweise abendliche Ausgangsbeschränkungen auch für Geimpfte – derzeit sind wieder verschiedene Maßnahmen in Kraft und in Diskussion, um die Ausbreitung des Coronavirus' in Österreich einzuschränken. All diese Maßnahmen haben eine Konsequenz: Weniger Menschen besuchen Restaurants, gehen einkaufen oder reisen – unfreiwillig oder freiwillig.