Mark Zuckerberg und die alten Leute

Das einst junge Facebook-Imperium ist älter geworden.

Als Mark Zuckerberg hat man es auch nicht leicht. Sicher, wenn man am Wochenende einen Installateur braucht oder mal schnell einen Kilo Kugelfisch, hat man es schon leicht. Aber die Uhren laufen für einen Mark Zuckerberg auch nicht rückwärts. So liegt es in der Natur der Sache, dass sein einst junges Facebook-Imperium älter geworden ist. Gerade hat man noch Milliarden von Dollar hineingepulvert, dass auch Menschen über dreißig lernen, sich per Newsfeed alles Mögliche verkaufen zu lassen, auch komische Ansichten, schon sind diese Menschen über 50 oder gar über 60!

Im Gegenzug wandern die ganz Jungen von der einst hippen Social-Media-Plattform ab. Sogar in Scharen, wenn man ehrlich ist. Und wohin? Ausgerechnet in die Arme des neuen amerikanischen Erzfeindes, China. Natürlich nur virtuell, zum Social-Media-Riesen TikTok. Und Mark Zuckerberg bleibt mit den alten Leuten allein zurück. Das kann einen natürlich schon ein bisschen erbittern. Deshalb hat man jetzt bei Facebook beschlossen, die Uhren doch rückwärts zu drehen. Mit einem gewaltigen Zeitsprung kehrt man wieder zum Anfang zurück. Wo noch alles möglich schien. Zum Beispiel, dass man ewig jung bleibt.

Ab Dezember heißt Mark Zuckerbergs Imperium jedenfalls „Meta“. Das Logo besteht aus einem liegenden Achter, dem Symbol für Ewigkeit. Meta ist mega und befindet sich in einem „Metaversum“, wo angeblich nie dagewesene virtuelle Erlebnisse auf einen warten sollen. Weniger Vergänglichkeit, mehr ­Holodeck also. Apropos „Star Trek“. Zuckerbergs Silicon-Valley-Kollege Jeff Bezos hat offenbar weniger Angst vor dem Alter. Denn er hat den 90-jährigen William Shatner, alias „Captain Kirk“, vor Kurzem mit ins Universum genommen. Ins echte.

