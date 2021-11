Ergo verkauft Büropalais am Wiener Schottenring

Versicherung veräußerte Gebäude an Tochtergesellschaft einer österreichischen Privatstiftung. Der Kaufpreis wird auf mehr als 100

Millionen Euro geschätzt.

Die Ergo Versicherung hat eine Büroimmobilie in der Wiener Innenstadt eigenen Angaben zufolge an die Tochtergesellschaft einer heimischen Privatstiftung verkauft. Über den Kaufpreis wurde laut Otto Immobilien, dem Abwickler der Transaktion, Stillschweigen vereinbart. Dem Onlineportal "immoflash" zufolge, dem der Kaufvertrag angeblich vorliegt, ging das historische Palais am Schottenring, Ecke Schottengasse, um mehr als 100 Millionen Euro an die oberösterreichische AVV Real Estate.

Die Käuferin sei dem Umfeld des Industriellen und Mitbegründers des Innviertler Industrieautomatisierungsspezialisten B&R Industrial Automation, Josef Rainer, sowie des 2019 verstorbenen Co-Gründers Erwin Bernecker zuzuordnen, heißt es dort weiters.

Das weithin sichtbare, dreiseitig freistehende Bauwerk aus dem Jahr 1870 umfasst laut Ergo Versicherung eine erweiterbare Fläche von rund 7300 Quadratmetern. Das Palais sei langfristig an namhafte Unternehmen vermietet.

(APA)