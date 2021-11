„Frei“ war Britney Spears noch nie

Die Sängerin feiert das Ende ihrer Vormundschaft nach 13 Jahren. Entmündigt worden war sie aber nicht nur vor Gericht.

Es ist nicht schwer, einen Popstar zu stürzen. Die 2000er-Jahre haben das eindrücklich gezeigt – und die öffentlichkeitswirksame Demontage von Britney Spears war die wohl folgenreichste in jener goldenen Ära der schamlosen Paparazzi, sensationslüsternen Klatschblätter und unerreichbaren Moral- und Schönheitsstandards. Ist die (Medien-)Welt eine bessere geworden? Im Fall von Britney Spears hat sie zuletzt jedenfalls ein anderes Gesicht gezeigt. „Britney zuckt aus“, ergötzten sich Magazine (und deren Leser!) einst an den angeblichen Skandalen der Sängerin; „#FreeBritney“ forderten Fans, Celebrities und Kommentatoren in den vergangenen Monaten lautstark. Jetzt feiern sie: Nach 13 Jahren, in denen Britney Spears unter Vormundschaft stand, ist sie nun endlich „frei“.