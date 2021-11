EuGH spricht Urteil zur Unabhängigkeit der Justiz in Polen

Reformen des polnischen Justizsystems stehen seit Jahren heftig in der Kritik.

Der Europäische Gerichtshof spricht am Dienstag ein weiteres Urteil zu den umstrittenen Justizreformen in Polen. Konkret geht es diesmal um die Frage, ob die Befugnisse des polnischen Justizministers gegen EU-Recht verstoßen. Er kann zum Beispiel Richter nach freiem Ermessen an höhere Gerichte abordnen und diese Abordnung jederzeit auch wieder beenden. Erst im Oktober hatte der EuGH Polen zur Zahlung eines täglichen Zwangsgeldes in Höhe von einer Million Euro verurteilt.

Ursache dafür war, dass Polen ein früheres Urteil zu umstrittenen Justizreformen nicht umgesetzt hat. Konkret ging es dabei insbesondere um die Anordnung, die Arbeit der Disziplinarkammer zur Bestrafung von Richtern zu stoppen. Die Tätigkeit ist nach EuGH-Entscheidungen nicht mit EU-Regeln zur Unabhängigkeit und Unparteilichkeit der Justiz vereinbar.

Die von Polens nationalkonservativer PiS-Regierung angestoßenen Reformen des Justizsystems stehen schon seit Jahren heftig in der Kritik. Die Regierung in Warschau signalisiert bisher allerdings in den entscheidenden Punkten kein Einlenken.

(APA/dpa)