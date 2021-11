Justin Bieber kommt nach Wien

(c) APA/AFP/ANGELA WEISS (ANGELA WEISS)

Die "Justice World Tour“ führt Justin Bieber in mehr als 20 Länder - auch nach Österreich. Er gibt am 24. März 2023 ein Konzert in Wien.

Am 24. März 2023 kommt der kanadische Popstar Justin Bieber in die Wiener Stadthalle. Er wird dort das vorletzte Konzert seiner "Justice World Tour“ spielen, die er in Krakau abschließen wird. Die Tour soll Bieber ab Mai 2022 durch fünf Kontinente und mehr als 20 Ländern führen. Insgesamt sind 90 Gigs geplant.

Die "Justice World Tour" ist nach Biebers aktuellem Album "Justice" benannt, das im März auf den Markt gekommen ist. Zuvor wurde eine Tour wegen der Covid-Pandemie bereits mehrfach verschoben. Mit seiner "Purpose World Tour" war Bieber von 2016 bis 2017 weltweit unterwegs.

Der Vorverkauf für das Wien-Konzert startet am Donnerstag, dem 18. November.

>> www.justinbiebermusic.com

(APA)