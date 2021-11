10.363 Corona-Neuinfektionen und 61 Todesfälle in Österreich

Seit gestern wurden 10.363 neue Fälle gemeldet und 61 Verstorbene. Das ist die höchste Zahl an Corona-Toten seit neun Monaten. 113 Covid-19-Patienten wurden in Spitälern aufgenommen, insgesamt werden 458 Schwerkranke auf Intensivstationen behandelt.

Genau 10.363 Neuinfektionen hat es in Österreich in den vergangenen 24 Stunden gegeben. Außerdem meldeten die Behörden 61 weitere Todesfälle seit Montag - der höchste Wert seit neun Monaten. Davon starben allein 22 Infizierte in Oberösterreich. 113 weitere Covid-19-Patienten mussten seit Montag in Spitälern aufgenommen werden. Somit liegen bereits 2568 Infizierte im Krankenhaus, 458 Schwerkranke auf Intensivstationen.

Bei den besonders schweren Fällen kamen seit Montag 17 Patienten hinzu, innerhalb der vergangenen Woche waren es 55. Die Zahl der bestätigten, aktiv mit dem Virus infizierten Menschen stieg am Dienstag auf bereits 119.171 an, die Sieben-Tages-Inzidenz auf 919,4. Die 10.363 Neuinfektionen liegen unter dem Sieben-Tages-Schnitt mit bereits 11.732 neuen Fällen täglich. Innerhalb einer Woche wurden 82.127 Menschen positiv auf SARS-CoV-2 getestet.

So viele Todesfälle wie seit Februar nicht mehr

In der vergangenen Woche starben österreichweit 253 Menschen an den Folgen einer Infektion. Mehr Tote als heute wurden von Innen- und Gesundheitsministerium zuletzt am 2. Februar (69) gemeldet. In der nach dem tatsächlichen Sterbedatum (anstatt des Meldedatums der Todesfälle) bereinigten AGES-Statistik gab es zuletzt am 4. Jänner mit 64 mehr Corona-Tote.

Die meisten Neuinfektionen gab es erneut in Oberösterreich mit 2559, gefolgt von Niederösterreich mit 1882. In Tirol wurden 1589 neue Fälle gemeldet, in Wien 1230, in der Steiermark 988, in Vorarlberg 626, in Kärnten 529 und im Burgenland 289. In Salzburg waren es 671. Die Sieben-Tages-Inzidenz für das Bundesland liegt damit bei 1539,8.

(APA)