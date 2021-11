Tirol führt FFP2-Maskenpflicht am Arbeitsplatz ein

Die Maskenpflicht gilt dann, wenn mehr als eine Person im Raum ist.

Auch Tirol wartet mit einer weiteren Corona-Verschärfung auf. Ab Mittwoch werde im Bundesland eine FFP2-Maskenpflicht in Innenräumen am Arbeitsplatz gelten, kündigte Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) am Dienstag im Rahmen einer Pressekonferenz an. Die Maskenpflicht gelte dann, wenn mehr als eine Person im Raum ist.

Platter, derzeit Vorsitzender der Landeshauptleutekonferenz, erklärte, dass er hinsichtlich der Regelung auch in Abstimmung mit den anderen Bundesländern sei. Dass die Maskenpflicht auch abseits des Arbeitsplatzes ausgeweitet werde, wollte der Landeshauptmann nicht bejahen.

