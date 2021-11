Jeder dritte Lehrling mit Ausbildung unzufrieden

36 Prozent der befragten Lehrlinge fühlen sich nicht ausreichend vorbereitet, um als Fachkraft in anderen Betrieben als dem Ausbildungsbetrieb zu arbeiten.

Nur für zwei von drei Lehrlingen sind die Lehr- und Lernbedingungen im Betrieb gut. So lautet das Ergebnis des österreichischen Lehrlingsmonitors von Arbeiterkammer, Gewerkschaftsbund und Gewerkschaftsjugend. Die Zufriedenheit hängt demnach stark mit der Branche zusammen. Schlecht ist sie vor allem in Tourismus- und Handelsberufen. Insgesamt ist die Zustimmung zum Verbleib im erlernten Lehrberuf mit 76 Prozent höher als zum Verbleib im Ausbildungsbetrieb mit 68 Prozent.

Überstunden für unter 18 Jährige verboten

29 Prozent der Befragten mussten Überstunden machen - für unter 18-Jährige ist das verboten. "Besonders häufig sind Lehrlinge in land- und forstwirtschaftlichen Betrieben, sowie im Tourismus und der Gastronomie gezwungen, Überstunden zu leisten", so Arbeiterkammer, Gewerkschaftsbund und Gewerkschaftsjugend. 36 Prozent der Befragten fühlten sich nicht ausreichend vorbereitet, um als Fachkraft in einem anderen Betrieb als dem eigenen Ausbildungsbetrieb zu arbeiten. Überdurchschnittlich stark haben Lehrlinge dieses Gefühl in den Berufen Koch/Köchin, ElektrotechnikerIn, FriseurIn, Gastronomiefachfrau/mann und MalerIn/ BeschichtungstechnikerIn.

Lehrlinge häufig für Pfusch eingesetzt

"Generell gibt es für ein Drittel der Befragten keine regelmäßige Besprechung des Ausbildungsfortschritts. Viele Lehrlinge werden somit allein gelassen", kritisieren die Kammer und Gewerkschaften.

Von den ausbildungsfremden Tätigkeiten habe nicht einmal die Hälfte wenigstens indirekt etwas mit dem jeweiligen Handwerk zu tun. "Viele Lehrlinge werden häufig für den privaten Bedarf von Unternehmern eingesetzt, quasi für Pfusch" heißt es im Monitor. Weil ein Teil der Unternehmen säumig sei, fordern AK, ÖGJ und ÖGB unter anderem einen Kompetenzcheck zur Mitte der Ausbildung mit Feedback an Lehrlinge und Lehrbetriebe und eine Reform der Ausbildner-Ausbildung. Gut 21.000 Jugendliche suchen derzeit eine Lehrstelle in einem Betrieb. Dem stehen rund 10.000 offene Lehrstellen gegenüber.

(APA)