Macron änderte unbemerkt Farbe der französischen Flagge

Eine kleine Farbänderung an der französischen Fahne blieb monatelang unentdeckt. Der französische Radiosender Europe 1 berichtet, dass über dem Präsidentenpalast Elysee die Flagge mit einem dunkleren Marineblau statt Azurblau weht - und das bereits seit Juli 2020.

Die französische Fahne ist neben dem Eiffelturm wohl eines der markantesten Symbole für den westeuropäischen Staat. Seit mehr als 200 Jahren weht sie in blau, weiß und rot auf unzähligen Dächern im ganzen Land. Blau und rot sind die Farben der Hauptstadt Paris, weiß steht für die Monarchie. Diese Zusammensetzung stammt aus der Zeit der Französischen Revolution Ende des 18. Jahrhunderts. Nun hat Präsident Emmanuel Macron den Blauton der Fahnen im Präsidentenpalast Élysée anpassen lassen, berichtet der französische Radiosender Europe 1.

Als die Fahne Anfang der 1790er Jahre zur offiziellen Trikolore Frankreichs wurde, war das Blau auf der Fahne ein tiefes Dunkelblau. So blieb es auch bis in die 1970er Jahre. Doch als die europäischen Gemeinschaften, die Vorgänger der Europäischen Union, an Bedeutung gewannen, kam auch die Europaflagge immer mehr ins Spiel.

Farbwechsel als proeuropäisches Zeichen

Die Flagge der Europäischen Union ist ein klassisches Blau, das auf den Blauton der Jungfrau Maria zurückgeht. In Frankreich befürchtete man damals, dass das Blau der Europaflagge und jenes der französischen Flagge sich schlagen würden. Immerhin würden beide Fahnen im ganzen Land hängen, meist nebeneinander.

1976 wurde unter dem damaligen Präsident Valéry Giscard d'Estaing beschlossen, den Blauton der offiziellen französischen Fahne aufzuhellen und an den Blauton der Europaflagge anzupassen. Die Entscheidung hatte vor allem ästhetische Gründe, gilt aber auch als Ausdruck der proeuropäischen Haltung von Präsident Giscard d'Estaing.

Präsident Emmanuel Macron im September 2017 mit den beiden Fahnen im Hintergrund. Hier haben die Flaggen den gleichen Blauton. APA/AFP/POOL/LUDOVIC MARIN

Das hellere, europäische Blau setzte sich fast überall durch. Nur vereinzelt, etwa über dem Pariser Arc de Triomphe oder bei der französischen Marine, waren noch Fahnen mit dem alten, dunkleren Blau im Einsatz - bis zum Juli letzten Jahres. Ohne großes Aufsehen, wurde die Änderung aus den 1970er Jahren rückgängig gemacht. Seither lässt Präsident Macron wieder die Flagge mit dem Marineblau über dem Élysée Palast hissen. Davon wurde bis vor wenigen Tagen kaum Notiz genommen.

Kindheitserinnerungen oder „Anti-EU-Geste"?

Doch seit dem Bericht von Europe 1 spaltet die Farbänderung die Meinung der Nation. Die einen meinen, die französische Fahne würde sich nun tatsächlich mit der Europaflagge schlagen. Ältere Generationen freuen sich hingegen, dass die Fahne nun wieder so aussieht, wie sie sie in ihrer Kindheit gekannt haben.

Skeptiker sehen im Wechsel der Farbtöne ein Symbol für einen möglichen Bruch zwischen Frankreich und der Europäischen Union. Das wird von offizieller Seite abgestritten, so Europe 1. Die Farbänderung sei keine „Anti-EU-Geste“. Diese Interpretation wäre insbesondere im Hinblick auf die EU-Ratspräsidentschaft, die Frankreich im ersten Halbjahr 2022 inne haben wird, heikel.

Bewusste Anspielung auf Französische Revolution

Hinter dem Wechsel der Blautöne wurde auch eine Rückkehr zu Tradition vermutet. Diese These wurde gegenüber Europe 1 von Beratern des Präsidenten bestätigt. Es handle sich um eine Anspielung auf die Zeit der Französischen Revolution. Zudem sei die dunklere Farbe „eleganter“.

Der Präsidentenpalast hat den Farbwechsel zwar nicht offiziell angekündigt und auch keine anderen staatlichen Institutionen beauftragt, ihre Fahnen zu wechseln. Die Rückkehr zum Marineblau dürfte seine Gründe haben, vermutet man bei Europe 1. Es sei jedenfalls „sehr politisch“ sich in die symbolische Nähe der Französischen Revolution zu rücken.