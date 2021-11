Mitarbeiter positiv: Kogler muss ins Homeoffice

Werner Kogler (rechts), am Bild mit Bundeskanzler Alexander Schallenberg bei einer Konferenz im Oktober zur Corona-Situation.

Der Vizekanzler führt seine Amtsgeschäfte von zu Hause aus fort und wartet das Testergebnis ab.

Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) muss sich wegen eines positiven Corona-Tests eines Mitarbeiters ins Homeoffice begeben. Er wird von zu Hause weiter seine Amtsgeschäfte wahrnehmen, teilte sein Büro am Dienstag via Aussendung mit. Kogler sei abgesondert worden und warte nun sein Testergebnis ab. Zuletzt hatte Bundespräsident Alexander Van der Bellen aufgrund eines Corona-Falls in seinem Umfeld seinen Arbeitsplatz verlegen müssen.

Der Mitarbeiter im Kabinett Koglers habe bisher keine Symptome gezeigt, hieß es. Der Vizekanzler wünschte ihm "und allen anderen derzeit an Covid Erkrankten gute Besserung". Sowohl Kogler, als auch der betroffene Mitarbeiter sind doppelt geimpft.

(APA)