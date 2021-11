Längere Sondierungsfrist für Regierungsbildung in Schweden

Bis zum 22. November hat die Sozialdemokraten-Chefin Andersson nun Zeit, um mit anderen Parteien Gespräche zu führen.

Die Chefin der schwedischen Sozialdemokraten, Magdalena Andersson, bekommt mehr Zeit, um mit anderen Parteien Sondierungsgespräche für eine neue Regierung zu führen. Der Präsident des Parlamentes, Andreas Norlen, teilte am Dienstag nach einem Gespräch mit Andersson mit, er habe ihre Frist bis zum 22. November verlängert. "Es ist mir wichtig, dass Schweden schnell eine neue Regierung bekommt, aber gleichzeitig sollte die Arbeit nicht erzwungen werden."

Nach dem Rücktritt Stefan Löfvens will Andersson als seine Nachfolgerin schwedische Ministerpräsidentin werden. Doch dazu braucht sie neben den Stimmen der Grünen auch die Unterstützung der linksliberalen Vänsterpartiet und der Zentrumspartei. Vor allem Vänsterpartiet scheint ein harter Verhandlungspartner zu sein. Andersson bezeichnete die Gespräche als konstruktiv, schränkte aber ein: "Ich bin bereit, Zugeständnisse zu machen, aber nur, wenn es dazu führt, dass Schweden eine Regierung bekommt."

Bereits am Freitag muss sie Norlen über den Verlauf der Gespräche Bericht erstatten. Den endgültigen Bericht muss sie am Montag vorlegen. Sollte der Parlamentspräsident ihre Pläne gutheißen, kann das Parlament bereits am Donnerstag nächster Woche über Andersson als Ministerpräsidentin abstimmen. Es reicht aus, dass sich keine Mehrheit im Stockholmer Reichstag gegen sie ausspricht. Sollte sie gewählt werden, würde Schweden erstmals von einer Frau regiert. Löfven, der Schweden in den vergangenen sieben Jahren mit einer rot-grünen Minderheitsregierung regiert hatte, war als Partei- und Regierungschef zurückgetreten.

