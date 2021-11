Kim Kardashian verlost Kreditkarte mit 100.000 US-Dollar

Ein Wochenende shoppen wie Kim Kardashian? Für ein Gewinnspiel auf ihrem Instagramaccount erntet die Milliardärin Spott und Kritik.

Bei 263 Millionen Follower auf Instagram sollte man meinen, versteht man sein Handwerk - das des Influencens nämlich. Weit gefehlt, schaut man kürzlich auf den Instagram-Account von Kim Kardashian, die zugegebenermaßen neben dem Influencer-Dasein auch noch andere Tätigkeitsbereiche verfolgt.

In einem etwas ungewohnt und ziemlich protzig anmutenden Post zeigt sich die 41-jährige Milliardärin in einer schwarzen Robe zwischen Bergen von Designer-Einkaufstaschen von Prada, Chanel, Balenciaga. Dabei dient das frivole Arrangement gar nicht der reinen Zurschaustellung des eigenen Lebensstils, auch Kardashians Follower dürfen unter dem Motto „You could shop like me“ an den eitlen Beschäftigungen des Reich- und Schönseins teilhaben - oder zumindest hineinschnuppern.

Zu gewinnen gibt es für den oder die Glückliche einen dreitägigen Aufenthalt in Beverly Hills, Luxushotel, Flug erster Klasse und Shoppingtour - mit aufgeladener Kreditkarte im Wert 100.000 US-Dollar inklusive. Die Aufforderung zum Gewinnspiel „Who wants to win a $100 000 USD pre loaded credit card?“ liest sich dabei eher wie das tägliche E-Mail im Spamordner, was vielleicht einige der Kommentare unter dem Post erklärt. „Oh no, did someone hack her page?“, fragen da besorgte Fans, ob Kim Kardashians Instagram-Account gehackt wurde, andere warnen vor einem „Scam“, also Betrug.

„Kim, there are people that are dying“ macht eine Userin darauf aufmerksam, dass das Shoppen von Luxusartikeln nicht für alle ganz oben auf der Wunschliste steht und spielt damit auf ein altes Video der Kardashian-Familie an, in dem Kim einen Ohrring im Wert von 75.000 US-Dollar im Meer verliert. Um am Gewinnspiel teilzunehmen, sollen Follower bekannt geben, was sie sich als Erstes vom Gewinn kaufen würden - anstelle von Designermode wurde da der Kredit für Studium oder Haus als häufigste Antwort genannt.

(red)