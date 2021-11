Zwangsbeglückung à la Microsoft

Microsofts Browser Edge ist bei den Nutzern nur noch marginal in der Nutzung. Doch das will der Software-Riese nicht akzeptieren und setzt einmal mehr fragwürdige Schritte, um die Marktanteile nach oben zu drücken.

Der Krieg der Browser ist längst Geschichte und Google Chrome hat sich vollends durchgesetzt, gemeinsam mit Safari. Kaum noch die Rede ist vom Internet Explorer, oder wie er heute heißt: Edge. Doch Microsoft versucht es einmal mehr, den Browser wieder zum Tor des Internets zu machen und vergisst dabei, dass man sich schon einmal damit massiv die Finger verbrannt hat.

75 Prozent aller Rechner werden von Microsofts Betriebssystem Windows angetrieben. Der Rest verteilt sich auf Apples Mac OS und Linux. Trotz dieses großen Marktanteils nutzen derzeit nur knapp vier Prozent den vorinstallierten Browser Edge, wie aus einer Statistik von Statcounter hervorgeht. Doch einmal mehr möchte Microsoft seine Nutzer zum hauseigenen Dienst zwingen. Sobald ein Link über ein Systemprogramm wie dem Startmenü, bzw. der Suche aufgerufen wird, öffnet sich der Edge Browser. Das gleiche Bild, wenn man Wetter- und News-Apps aus dem Benachrichtigungscenter öffnet. Dabei ist für Microsoft völlig unerheblich, welchen Browser man selbst als Standard in den Einstellungen ausgewählt hat.

Für jedes Problem gibt es auch eine Lösung, dachten sich einige Entwickler und schafften den EdgeDeflector, der dieses Problem kurzerhand wieder aushebelte und den Link in dem gewünschten Browser öffnete. Dem schiebt jetzt aber Microsoft einmal mehr den Riegel vor. In Windows 11 wurde dieser "Fehler" bereinigt. Und knapp 500.000 Nutzer stehen wieder vor dem selben Problem.

Verhärtete Fronten

Der Entwickler von EdgeDeflector ist - wenig überraschend - nicht erfreut über dieses Vorgehen. Kritik kommt auch von anderen Browser-Anbietern wie Mozilla Firefox, das Microsoft dazu auffordert, endlich die Wahl der Nutzer zu akzeptieren. Eine Reaktion folgte prompt: "The Verge" gegenüber erklärt Microsoft, dass es sich um eine "Ende-zu-Ende-Nutzererfahrung" handle. Die direkte Suche über das Startmenü sei eben nicht dazu gedacht, auf andere Browser umzuleiten.

Vorgeschichte

In den 1990er-Jahren feierte der Netscape-Navigator einen wahren Höhenflug. Mehr als 80 Prozent aller Internetnutzer stiegen über diesen Browser ein, während Microsoft diesen Trend völlig ignorierte. Bis Bill Gates einschritt. Binnen kürzester Zeit feierte der Internet Explorer riesiges Wachstum. In Kombination mit der Windows-Dominanz nicht sonderlich überraschend. 2003 lag der Marktanteil des Internet Explorers bei 90 Prozent. In Kombination mit der Vernachlässigung der Sicherheit und einem folgeschweren Urteil der EU-Kartellbehörde, das Microsoft vorschrieb, den Nutzern die Wahl des Browsers zu überlassen und entscheidend zu erleichtern, sanken die Anteile zunehmends. Von der damaligen Marktdominanz ist nicht mehr viel übrig, wie die aktuellen Zahlen deutlich belegen. Wohl auch der Grund dafür, dass Microsoft nun mit zweifelhaften Methoden den Ausbau der Marktanteile voranzutreiben versucht.

Seit 2014 muss Microsoft beim Einrichten eines neuen Rechners keine Browser-Auswahl mehr zur Verfügung stellen. Außerdem wurde die Umstellung des Standard-Browsers erschwert. Bei Firefox gibt es die Möglichkeit, den Browser direkt über die Seite zu installieren, um so auch diese Einstellung leichter vornehmen zu können. Wer Firefox aber über den Windows-Store lädt, bekommt diese Erleichterung nicht.

(bagre)