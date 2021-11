Entgelte der Postbus-Mitarbeiter steigen um 3,7 Prozent

Löhne, Gehälter und Zulagen der Mitarbeiter steigen per 1. Dezember um 3,7 Prozent, mindestens aber um 81 Euro.

Bei der Österreichischen-Postbus AG, einer Tochter des ÖBB-Personenverkehrs, steigen die Löhne, Gehälter und Zulagen der Mitarbeiter per 1. Dezember um 3,7 Prozent, mindestens aber um 81 Euro. "Trotz der schwierigen Rahmenbedingungen hat die Gewerkschaft GPF mit dem Arbeitgeber in harten Verhandlungen ein stolzes Ergebnis erzielt", so das gewerkschaftliche Verhandlerinnen- und Verhandlerteam am Dienstag in einer Aussendung.

(APA)