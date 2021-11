Ein dunkler Engel des Kinos

Der in Wien geborene Adolf Wohlbrück machte im Exil als Anton Walbrook Karriere – und spielte 1940 den Mann, der das „Gaslighting“ etablierte. Das Filmarchiv Austria zeigt nun seine Filme.

Immer öfter begegnet man derzeit dem Wort „Gaslighting“, wenn es um Machtmissbrauch und Bullying geht. Bezeichnet wird damit eine subtile Form psychischer Gewalt, die darauf abzielt, das Opfer an den eigenen Sinneswahrnehmungen zweifeln zu lassen. In den nächsten Wochen kann man in Wien dank einer Retrospektive im Filmarchiv Austria dem Original-Gaslighter begegnen: Im 1940 in Großbritannien von Thorold Dickinson inszenierten „Gaslight“ treibt Anton Walbrook seine Frau aus Habgier systematisch in den Wahnsinn. Einerseits durch psychologischen Terror, durch eine diabolische Kombination aus zynischer Härte und verlogenem Paternalismus, andererseits durch handfeste Manipulation unter anderem der gasbetriebenen Lampen in der Wohnung; daher der sonderbare Ausdruck.

Walbrook ist die perfekte Besetzung für den Gaslighter – weil man nur zu gut nachvollziehen kann, warum die Frau den Lockungen dieses hochgewachsenen, gut aussehenden Mannes mit dem melancholischen Blick und dem charakteristischen Oberlippenbart einst verfallen war. Und weil er es wie kein Zweiter versteht, unter der allzu perfekten Oberfläche den reinen, eiskalten Wahnwitz hervorblitzen zu lassen.