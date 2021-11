Neue Kämpfe im Grenzgebiet zwischen Armenien und Aserbaidschan

Mehrere armenische Soldaten sollen laut der Regierung in Eriwan bei den schweren Gefechten getötet worden sein.

Im Grenzgebiet zwischen Armenien und Aserbaidschan ist es offenbar zu schweren Gefechten zwischen Truppen der verfeindeten Nachbarstaaten gekommen. Das armenische Verteidigungsministeriums teilte mit, bei einem Angriff aserbaidschanischer Verbände am Dienstag seien mehrere armenische Soldaten getötet und verletzt worden. Die Zahl der Toten werde noch geprüft. Zwei Stellungen des Militärs seien an die feindlichen Truppen verloren worden.

Die aserbaidschanische Regierung wies ihrerseits der armenischen Seite die Schuld an den neuen Gefechten zu. Armenische Soldaten hätten aserbaidschanische Stellungen in den Provinzen Kalbadschar und Lachin angegriffen, erklärte das Verteidigungsministerium in Baku. Beide Provinzen hatte Armenien nach den schweren sechswöchigen Kämpfen im vergangenen Jahr um die Kaukasus-Region Berg-Karabach an Aserbaidschan abtreten müssen.

Bei dem armenischen Angriff am Dienstag habe es sich um eine "großangelegte Provokation" gehandelt, erklärte das Verteidigungsministerium in Baku. Zwei aserbaidschanische Soldaten seien verletzt worden. Der "Vormarsch des Feindes" sei jedoch gestoppt, die armenischen Einheiten umzingelt und armenische Militärs festgenommen worden, teilte das aserbaidschanische Ministerium mit.

Hilferuf an Moskau

Die Regierung in Eriwan rief Moskau zu militärischem Beistand auf. Russland solle dabei helfen, "die territoriale Integrität Armeniens zu schützen", sagte der Sekretär des Nationalen Sicherheitsrats, Armen Grigorjan. Russland gilt als militärische Schutzmacht Armeniens, unterhält aber gute Beziehungen auch zu Aserbaidschan.

Bereits am vergangenen Wochenende hatten sich Armenien und Aserbaidschan gegenseitig beschuldigt, im Grenzgebiet das Feuer eröffnet zu haben. Die beiden ehemaligen Sowjetrepubliken sind seit langem verfeindet. Die Spannungen zwischen den Nachbarstaaten schwelen weiter, nachdem ihr bewaffneter Konflikt im vergangenen Jahr unter Vermittlung Russlands beendet worden war. In den vergangenen Monaten kam es immer wieder zu Schusswechseln zwischen armenischen und aserbaidschanischen Soldaten.

Während der sechswöchigen Kämpfe um Berg-Karabach im vergangenen Jahr waren mehr als 6.500 Menschen getötet worden. Gemäß der Waffenstillstandsvereinbarung musste Armenien große Gebiete an Aserbaidschan abtreten, die es jahrzehntelang kontrolliert hatte.

