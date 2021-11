Segeltörn durch die Seychellen

Drucken

Hauptbild • sailing the indian ocean • (c) Getty Images/iStockphoto (35007)

Türkises Meer, Korallenbänke, puderweiße Strände mit

Coco-de-Mer-Palmen, pittoreske Granitfelsen und viel Sonne: Mit dem Katamaran durch die Inselwelt der Seychellen.

Segler erwartet noch etwas anderes als die Seychellen-Klischees: Wind. Von November bis März weht er in nordwestlicher Richtung, von Mai bis September in südöstlicher. Die gelegentlichen Tropenschauer sind kurz und bei Durchschnittstemperaturen um 29 Grad nicht weiter tragisch – es sei denn, sie verderben einem das bereits aufgebaute Barbecue am Strand.

Das ideale Segelrevier sind die Inner Islands, 41 Granitinseln, die sich nicht zu weit um die Hauptinseln Mahé, Praslin und La Digue scharen. Dazu gehören auch zwei tiefliegende Korallenatolle, Denis und Bird Island. Die restlichen 72 Koralleninseln sind als die Outer Islands bekannt und verlangen mehr Segelerfahrung.



Victoria auf der Insel Mahé ist eine der kleinsten Hauptstädte der Welt und auch die einzige Stadt der Seychellen. Wahrzeichen ist der Clock Tower, die Nachahmung eines Londoner Uhrturms. Einige wenige Kolonialbauten fallen auf. Lebhaft geht es auf dem samstäglichen Markt zu. In der 1840 erbauten Markthalle, die nach dem Gouverneur Sir Selvyn Clarke benannt wurde, verkaufen die Bauern ihre Ernte und die Fischer ihren Fang. In den oberen Stockwerken werden Textilien angeboten. In der Marina liegen 50 bis 60 Charterjachten vor Anker, größtenteils Katamarane, von einfach bis luxuriös. Auf das siebenköpfige Segelteam wartet ein Catamaran mit dem Namen „Mango“. Das schneeweiße Traumboot, „der Cat“, ist 15,70 Meter lang und 7,70 Meter breit. Schiffsführer Maurice und der Koch Octavian haben das Oberkommando. Die 36 Kilometer nach Praslin legt das Boot mit recht kräftigem achterlichem Wind unter Segeln zurück. Dabei brettert der Cat recht hart über hohe Wellen.

Landscape on Seychelles island Mahé (c) Getty Images/iStockphoto (Reiner)

Keine Hotels. Maurice macht sie beim Vorbeifahren auf die kleinen Inseln Cousin und Cousine aufmerksam, die unter Naturschutz stehen, sodass mehr als 300.000 Vögel, viele endemische Pflanzen und einige seit 100 Jahren heimische Riesenschildkröten dort ungestört leben. Beim Ankern in der ruhigen und wunderschönen Bucht Anse Laszio an der Nordostküste von Praslin ist Tanja schnell wieder obenauf. Der Strand mit seinen hohen Palmen und den wuchtigen Granitblöcken ist ideal zum Sonnen, Schwimmen und Schnorcheln.

Auf La Digue kann man durch tropische Blütenpracht radeln.



Hier gibt es keine Hotelbauten, obwohl Praslin mit seinen rund 9000 Einwohnern die größte Bevölkerungsdichte aller Inseln hat. Die Baie Sainte Anne im Südosten wird durch ein Inselchen und Korallenbänke geschützt, sodass ein kleiner Hafen mit Pier entstanden ist. Das Meer ist zwar ruhig, aber nicht zum Baden geeignet. So nutzen die Segler die Zeit und fahren mit einem Bus voll Einheimischer in das berühmte Vallée de Mai, die Heimat der Meereskokosnuss. Der Nationalpark zählt zu den Naturdenkmälern, die als Welterbe unter dem Schutz der Unesco stehen. Auf gepflegten Pfaden spazieren wir durch einen seit Jahrmillionen unberührten Urwald. Menschen kommen sich ganz klein vor unter den riesigen Palmen, durch deren Blätter ganz selten ein Sonnenstrahl dringt. 5000 Exem­plare der sagenumwobenen Meereskokosnuss soll es noch geben. Die Frucht, auch Coco de Mer genannt, wird bis 60 Zentimeter lang und kann bis zu 23 Kilogramm wiegen. Sie erinnert in ihrer Form an einen menschlichen Po, weshalb sich Parkranger einen Spaß daraus machen, mit ihr vor der Kamera zu posieren.

Vegan. Fütterung der Riesenschildkröten auf der Insel Curieuse. Unsplash/Philipp Meeh

Mächtige Schildkröten. Die Coco-de-Mer-Palmen gibt es sonst noch auf der Insel Curieuse, einer drei Quadratkilometer großen Insel vor der Nordostküste von Praslin. Sie steht ebenfalls unter Naturschutz und ist schon lang unbewohnt, abgesehen vom Leiter des Naturschutzparks und seinem Rangerteam. Der Schatz der Insel sind die Schildkröten. Die großen sind etwas 34 Jahre alt und lieben es, wenn sie am Hals gekrault werden. Die Jüngsten sind die winzigen zwei Monate alten aus dem „Kindergarten“; die handgroßen sind sechs Monate alt. Eine ungeplante Einlage bieten zwei Riesenschildkröten, wobei das Männchen unter großem Stöhnen seine Auserkorene durch den Schlamm schiebt. Ein mit Brettern und Stegen gesicherter Weg durch den sumpfigen Mangrovenwald führt quer über die Insel zu einer weiteren schönen Bucht, der Anse José, wo noch die Ruinen einer früheren Leprastation zu sehen sind. Im Doctor’s House, erbaut in französischem Kolonialstil, wohnte bis 1870 ein Arzt, der die Kranken betreute. Heute ist es Museum und Besucherzentrum.

Perlweiss. Zwischen dem Granit findet man ultraweiße Sandbuchten. Unsplash/Alessandro/Russo

Unterwegs mit dem Ochsenkarren. Auf dem Weg zur wohl schönsten Insel – La Digue – versucht sich Maurice mit Angeln. Aber kein Fisch beißt an, sodass Koch Octavian wieder käuflich erworbenen Fisch verarbeitet. Der Hafen von La Digue ist durch Steinwälle geschützt. An der halbrunden Kaimauer dürfen in erster Linie Einheimische festmachen. Maurice setzt seine Passagiere mit dem Dingi, einem kleinen Beiboot, ans Ufer. Das kleine Inselparadies hat einen Durchmesser von drei Kilometern. Ochsenkarren und Fahrräder sind hier die wichtigsten Verkehrsmittel. Man kann letztere mieten und gen Norden radeln, vorbei an einsamen Stränden, kleinen Hotels oder Guesthouses, eingebettet in tropische Blütenpracht.

Gut gelaunt. Koch Octavian lacht gern und viel und steuert auch den Cat. Dietlind Castor



Am südlichen Ende der Küstenstraße liegt L’Union Estate. Das Gelände wurde wegen seiner natürlichen Schönheit und einem Gebäude aus kolonialer Zeit zum Nationalerbe erklärt. Das mittendrin liegende, aus Edelholz gefertigte Plantation House wurde von den ersten Siedlern errichtet und war in den 1970er-Jahren Drehort für den französischen Erotikfilm „Goodby Emmanuelle“. Die ersten Kolonialisten und Freibeuter sind auf dem verfallenen Friedhof am Rande des Geländes beerdigt. Dann beginnt einer der schönsten Seychellen-Strände: Source d’Argent. Fernsehkonsumenten kennen ihn aus der Werbung für eine Rummarke. Granitfelsen wie Skulpturen grenzen kleine Sandbuchten ab. Wer weit genug wandert, findet seinen eigenen Traumstrand.



Durch das bergige Inselinnere geht es zur anderen Seite, zur Plage de Grande Anse. Schon von Weitem sind die gewaltigen Brecher des Ozeans zu hören, die auf Fels und Strand donnern, denn hier gibt es keine schützenden Korallenbänke. Der Strand ist fast menschenleer. Nur wenige genießen das Schauspiel der riesigen Wellen. Die sechs Tage auf dem Katamaran vergehen wie im Flug: Schwimmen im glasklaren Wasser, schnorcheln und dabei die fantastisch bunte Unter­wasserwelt beobachten, angeln, lesen, einfach nur vor sich hinträumen und genießen. Sechs erlebnisreiche Tage in paradiesischer Umgebung auf einem Törn, der sich für Freizeitcrews genauso eignet wie für Profi­skipper.