Kinderbuch-Tipp: Welches Gefühl setzt Segel?

Wie ist das, wenn man Selbstzweifel hat? Was macht Mitgefühl mit uns, was Begeisterung, und was Freundschaft? Gefühle zu beschreiben ist schon für Erwachsene schwierig, für Kinder freilich umso mehr. In eindrücklichen Bildern und knappen Sätzen nimmt "Die Freude springt aufs Trampolin" eine Charakterisierung vor: Begeisterung rennt mit einem neu entdeckten Buch zu ihrer Freundin. Selbstzweifel baut Käfige, kleine und größere, runde und eckige. Besonders hübsch: Zuversicht schmiert Brote für unterwegs. Und Mitgefühl sammelt Schnecken vom Gehweg auf.

Und Hass? Der zerbeißt und zerreißt alle Verbindungen. Da sieht man ein graues Wesen, das sich ein Dosentelefon ans Ohr hält, dann reinspricht, dann wieder lauscht, doch es ist sinnlos, die Schnur ist gekappt, von einem wütenden Alter Ego zerbissen. Wie gut, dass es auch all die guten Gefühle gibt. So viel mehr von ihnen.

Tina Oziewicz, Aleksandra Zajac: Die Freude springt aufs Trampolin. 72 Seiten, € 15,40. Alter: Ab 4 Jahren. (Knesebeck)