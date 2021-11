Islamverband klagt über Dokustelle Politischer Islam

Die Islamische Föderation sieht sich in einem Grundlagenbericht der Stelle zu Unrecht in die Nähe der türkisch-islamistischen „Millî Görüş“-Bewegung gerückt, aus der sie selbst hervorgegangen ist.

Der zweitgrößte islamische Verband Österreichs geht auf Konfrontationskurs mit der Dokumentationsstelle Politischer Islam. Denn die von der Bundesregierung 2020 eingerichtete Einrichtung hat im Frühjahr unter anderem einen Bericht über die Millî-Görüş-Bewegung und ihre Ableger in Österreich veröffentlicht. Und die Islamische Föderation (IF) sieht sich dadurch in ein falsches Licht gerückt.

„Der Bericht zeigt ein von Vorurteilen und Halbwahrheiten geprägtes und verzerrtes Bild der Islamischen Föderationen“, sagt Sprecher Abdi Taşdöğen. Vor allem stößt man sich daran, dass die IF in die Nähe der türkischen Millî-Görüş-Bewegung gerückt werde. Zu der, meint Taşdöğen, gebe es jedoch keinerlei Nähe oder Gemeinsamkeiten. Was insofern spannend ist, weil die IF genau aus dieser Bewegung geboren wurde.