Deutschland bremst Nord Stream 2

AFP via Getty Images

In der norddeutschen Kleinstadt Lubmin steht alles bereit – es fehlen nur noch die Papiere.

Die Zertifizierung der Gas–Pipeline durch die Behörde wurde ausgesetzt – mitten in einer geopolitischen Krise im Osten der EU.

Berlin. In einem roten Backsteinhaus im Norden Deutschlands wird ein Stück geopolitischer Zukunft verhandelt. Dort tagt das Oberverwaltungsgericht der Kleinstadt Greifswald. Am Dienstag begann es einen Prozess, an dessen Ende die Genehmigung für eine umstrittene Pipeline kippen kann.

Sie heißt Nord Stream 2, ist bereits fertiggestellt und soll Gas vom russischen Ust-Luga nahe der estnischen Grenze bis in die 2000-Seelen-Gemeinde Lubmin an der deutschen Ostseeküste bringen. Zwei Röhren, rund 55 Milliarden Kubikmeter im Jahr. Fünf internationale Financiers sind daran beteiligt, darunter auch die österreichische OMV.

Mit Nord Stream 2 könnte Russland mehr Gas nach Deutschland liefern – ohne auf die Transitländer Ukraine und Polen angewiesen zu sein. Das macht das Projekt zur Figur auf dem geopolitischen Schachbrett. Die jüngst vom belarussischen Diktator Alexander Lukaschenko losgetretene Migrationskrise an der EU-Außengrenze mit Polen zeigt die Bedeutung: Ein Strang der Jamal-Pipeline läuft von Russland durch Belarus und Polen nach Deutschland. Der andere über Belarus und die Ukraine nach Österreich.

Die Ampel gibt sich kritisch