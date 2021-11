Wie der Ryder Cup Bernd Wiesbergers Perspektive verändert hat

In Dubai beschließt Österreichs Nummer eins die Golfsaison, die ihn um eine historische Team-Erfahrung reicher gemacht hat.

Dubai/Wien. Diese Golfsaison wird Bernd Wiesberger auf jeden Fall in Erinnerung bleiben. Als erster Österreicher schlug er Ende September beim Ryder Cup ab, trotz der klaren 9:19-Niederlage Europas war die Erfahrung im traditionsreichen Team-Duell mit den USA für ihn eine ungemein positive. „Es war eine einzigartige Woche, wie ich sie zuvor noch nicht in meiner Karriere als Profi erlebt habe“, schrieb der Burgenländer einige Wochen später im „Player Blog“ der European Tour. Als 164. europäischer Spieler vorgestellt zu werden bezeichnete der 36-Jährige darin genauso wie den allerersten Abschlag am Freitag als unvergessliche Momente.