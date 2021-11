Der Showdown am Mittwoch – oder eben doch nicht

Die ÖVP will einen Lockdown für Geimpfte verhindern, Gesundheitsminister Mückstein den Effekt der bisherigen Maßnahmen prüfen.

Die Harmonie in der türkis-grünen Bundesregierung war schon einmal stärker ausgeprägt: Der grüne Gesundheitsminister, Wolfgang Mückstein, ist mit den bisherigen Maßnahmen zur Bekämpfung der vierten Welle offensichtlich nicht zufrieden und plädiert für Verschärfungen, der Koalitionspartner erteilt ihm auf offener Bühne eine Abfuhr. Für Mittwoch hat Mückstein den nächsten Akt im koalitionären Drama angekündigt: Da will er prüfen, wie sich die bisherigen Maßnahmen, vor allem die Einführung der 2-G-Regel in der Gastronomie und bei Veranstaltungen, die seit vergangenem Montag gültig ist, ausgewirkt haben. Nach zehn Tagen sehe man die ersten Effekte von derartigen Maßnahmen, heißt es dazu aus dem Gesundheitsministerium.