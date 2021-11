Der Liberalismus wird auch Corona überleben

Impfgegner zitieren heute gern den deutschen Star-Philosophen Richard David Precht. Dabei hat er in seinem Buch „Von der Pflicht“ klar für Anti-Covid-Maßnahmen plädiert.

Viel ästhetisch Bemerkenswertes mag man nicht am Virus finden, aber vielleicht dieses: Es hat uns knallige Schlagzeilen beschert. Auch in den Feuilletons. „Das Endspiel des Liberalismus“: So betitelte Gustav Seibt in der „Süddeutschen Zeitung“ seine jüngsten Betrachtungen, die freilich in einem Imperativ mündeten – der „politische Liberalismus“ stehe vor der „anspruchsvollen Aufgabe“, einen „Weg der Pandemiebekämpfung zwischen dem falschen Einmütigkeitsversprechen, das gesellschaftliche Konflikte verleugnet, und dem ebenso falschen Radikalindividualismus“ zu finden. Das klingt schon weniger knallig, und darauf können sich wohl alle Menschen einigen, die ihr Heil nicht in Entwurmungsmitteln und/oder Welteroberungsfantasien suchen.