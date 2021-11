Home-Office-Paradies Portugal

Portugal verbietet Anrufe und Mails vom Chef außerhalb der Arbeitszeit. Das Recht auf Heimarbeit wird ausgeweitet. Strom, Internet und Computer bezahlt der Arbeitgeber.

Lissabon. Die Arbeit im Home-Office, die sich in Coronazeiten stark ausbreitete, hat viele Vorteile. Und sie wird von immer mehr Arbeitnehmern für die Zeit nach der Pandemie gewünscht. Aber sie bringt für manche Telearbeiter auch ein paar Nebenwirkungen mit sich, die den Heimarbeitsalltag trüben können. Portugal, das in Sachen Digitalisierung zu Europas Vorreitern gehört und als Paradies für Telearbeiter gilt, hat das Problem erkannt. Gerade trat in dem südeuropäischen Land ein weitreichendes Gesetz in Kraft, dass die Rechte der Home-Office-Arbeiter stärkt und Firmen in die Pflicht nimmt.