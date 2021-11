Kino, Club, Konzert: Wie 2-G bisher klappt

(c) Getty Images

Die Einführung der 2-G-Regel hat in den Kinos zu Umsatzrückgängen geführt, 2-G-plus hält die Branche für „unfair“.

Die 2-G-Regel führt zu Umsatz-Rückgängen, wird aber gut angenommen: 2-G-plus und die steigenden Infektionszahlen dürften aber zu vielen Event-Absagen führen.

Langsam hat sich 2-G im Freizeitbereich (wenn auch mit Umsatzrückgängen) eingespielt – schon kommt in Wien 2-G-plus: Geimpfte und Genese brauchen also zusätzlich einen PCR-Test. Wann genau dies in Kraft tritt, ist noch offen – für Kinos, Theater und Events bedeutet genau das aber eine große Planungsunsicherheit.

Gastronomie

Seit die 2-G-Regel Ungeimpfte von einem Lokalbesuch ausschließt, wurden reihenweise Firmen-Weihnachtsfeiern abgesagt, auch für die Gansl-Saison war die neue Regelung ein großer Dämpfer. An sich aber habe sich 2-G – auch dank dichterer Kontrollen durch die Polizei – gut eingespielt, sagt Peter Dobcak, Obmann der Wiener Gastronomen. Unter den Wirten gebe es – die Strafen sind hoch –, kaum noch schwarze Schafe, die es mit den Kontrollen nicht so genau nehmen.

Für „viel Verwirrung und Diskussionen“ sorge aktuell vor allem die Frage: Braucht man im Lokal abseits des Tisches eine Maske oder nicht? Der Bund sagt laut jüngster Verordnung: Ja. Die Stadt Wien wiederum: Nein – dort, wo 2-G gilt, brauche man keine Maske.