Mangelhafte Finanzbildung bei Schülern

Finanzbildung kommt im Schulsystem deutlich zu kurz. Das hat starke Auswirkungen auf das spätere Leben. Ein neues Programm soll dem in Zukunft entgegenwirken.

Obwohl Finanzbildung wichtig ist, fehlt es den meisten Jugendlichen genau daran. „Viele denken, dass die Bankomatkarte das Konto ist“, sagt Bettina Fuhrmann in einem Interview mit dem „Standard“. Sie ist die Leiterin des Instituts für Wissenschaftspädagogik und besucht neben etlichen Studien auch Schulen, um über Finanzen aufzuklären. Ihr Resümee: „Die Wissenslücken sind enorm."

Beim Thema Geld spielt die Inflation eine große Rolle. Laut einer Studie glauben jedoch zwei Drittel der Befragten, dass der Wert des Geldes gleichsam mit den Preisen steigt. „Dass das Gegenteil der Fall ist, haben sie nicht verstanden“, so Fuhrmann. Zinsen sind für die meisten schon eher nachzuvollziehen. Sie auszurechnen ist wieder etwas anderes. Die Zinseszinsen, die laut Fuhrmann wesentlich wichtiger sind, verstehen schon wieder deutlich weniger.

Schüler fühlen sich schlecht vorbereitet

Doch woran liegt das? Keinesfalls an Desinteresse. Warum drucken wir nicht einfach mehr Geld? Das ist eine Frage, die Kinder laut Fuhrmann bereits in der Volksschule beschäftigt, doch der Lehrplan sieht es nicht vor, sie in diesem Bereich aufzuklären. Knapp ein Drittel der Jugendlichen hat im Unterricht noch kein einziges Mal darüber gesprochen, wie man vernünftig mit Geld umgeht. Bei weniger als einem Drittel wurde das Thema vereinzelt angeschnitten.

Aus einem aktuellen YEP-Jugendbericht geht hervor, dass sich jeder zweite Jugendliche im Alter von 14 bis 20 Jahren nicht ausreichend auf den Umgang mit Finanzen im späteren Leben vorbereitet fühlt. Die Schüler geben der finanziellen Bildung im Unterricht eine 3,6 von zehn. Außerdem hat jeder fünfte die Angst geborgtes Geld nicht zurückzahlen zu können.

Neues Konzept soll helfen

In den kommenden fünf Jahren soll jetzt die vor wenigen Wochen angekündigte Finanzbildungsstrategie umgesetzt werden. Diese beinhaltet kein eigenes Schulfach. Den Schülern soll jedoch in fächerübergreifendem Unterricht bereits ab der Volksschule etwas über Finanzen beigebracht werden. Dafür werden Lehrerinnen und Lehrern Zusatzschulungen angeboten, die die Themen Geldanlage, VerbraucherInnenrechte - und pflichten, Sensibilisierung für Betrug sowie Umgang mit Krediten beinhalten.

Laut Fuhrmann könnte es jedoch schwierig sein, dieses Konzept an Schulen durchzusetzen, da Pädagogen, aufgrund möglicher unangenehmer Fragen, häufig ungern über Geld sprechen. Gute Unterrichtsmaterialien sein daher unabdingbar.

Auswirkungen der Unwissenheit

Rund ein Viertel der Personen, die im letzten Jahr zur Schuldnerberatung gegangen sind, waren 30 Jahre oder jünger. Dasselbe gilt für 13,5 Prozent der Privatkonkurseröffnungen. Der Geschäftsführer der Schuldnerberatung Clemes Mitterlehner erwähnte gegenüber dem „Standard“, dass dafür meist keine großen Fehlentscheidungen oder schlechte Investitionen verantwortlich seien. Der Beginn des Berufslebens, die Familiengründung oder die erste eigene Wohnung sind finanzielle Herausforderungen, die für junge Menschen oft nicht zu bewältigen sind. Statistisch gesehen schützt eine gute Ausbildung am besten vor Armut und Schulden. Schlechte Bildung in Kombination mit geringem Finanzwissen führt laut Mitterlehner sehr schnell zu Überschuldung.

Einbindung der Betroffenen

Um den Forderungen der jungen Generation Gehör zu verschaffen, hat der Erste Financial Lifepark (Flip) ein fünfköpfiges Gremium zusammengestellt. Dieser Jugendbeirat soll die Themen bearbeiten, die den Jugendlichen wichtig sind, so Philip List, der Leiter des Flip. Auch Fuhrmann hält das, mit einem guten Programm, für einen sinnvollen Schritt.