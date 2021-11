Mögliche Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie sollen am Freitag bei der Landeshauptleute-Konferenz besprochen werden.

Die Regierung lässt die geplante Impfpflicht für Gesundheitsberufe, aber auch eine eventuell darüber hinausgehende, rechtlich bewerten. "Das wird alles geprüft, der Gesundheitsminister spricht sich sehr eng mit Juristen ab, mit Verfassungsjuristen", sagte Justizministerin Alma Zadic (Grüne) am Mittwoch nach dem Ministerrat. "Das ist eine Maßnahme, die diskutiert wird", erklärte auch Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP).

Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) hatte am Wochenende angekündigt, eine Impfpflicht im Gesundheits- und Pflegesektor anordnen zu wollen, die konkrete Umsetzung ist noch offen.

Köstinger sagte im Pressefoyer nach der Regierungssitzung, eine Impfpflicht könne dazu beitragen, "dass die Pandemie besser gemeistert wird". Sie kritisierte in diesem Zusammenhang vor allem die FPÖ: "Es gibt eine Oppositionspartei, die massiv Stimmung gegen das Impfen macht, die Fake News verbreitet, die einen maßgeblichen Anteil daran hat, dass die Bevölkerung verunsichert ist."

Beratungen mit Landeshauptleuten am Freitag

Im Büro des Gesundheitsministers finden am Mittwoch "Expertengespräche" statt, die aber nicht medienöffentlich sind. So wird etwa mit dem Krisenstab im Ministerium, Vertretern der AGES sowie der Gesundheit Österreich GmbH (GÖG), Intensivmedizinern und dem Corona-Prognosekonsortium beraten.

Die Regierung wird über weitere Maßnahmen zur Eindämmung der dramatischen Corona-Situation wohl am Freitag diskutieren. "Es gibt am Freitag die Landeshauptleute-Konferenz in Tirol, da wird weiter beraten", sagte Köstinger. "Meines Wissens nach ist der Gesundheitsminister sehr intensiv eingebunden." Auch Zadic betonte, dass mögliche Maßnahmen angesichts der sich zuspitzenden Lage zunächst intern und auch mit den Landeshauptleuten abgesprochen werden. Der Regierung sei bewusst, dass die Lage sehr ernst sei. "Wir wissen auch, dass die Mitarbeiter in den Krankenhäusern am Anschlag sind“, so die Justizministerin.

Köstinger blieb auf der von Bundeskanzler Alexander Schallenberg (ÖVP) vorgegebenen Linie, dass man bei den Ungeimpften abzielen müsse und die Geimpften unberührt bleiben sollen, auch verwies sie auf die bereits gesetzten Maßnahmen: "Mit dem Lockdown für Ungeimpfte haben wir sehr weitreichende Maßnahmen gesetzt." Man habe sich verständigt, dass man den Geimpften "größtmögliche Freiheit" geben wolle und "Ungeimpfte schützen" müsse, weil das Infektionsgeschehen zu einer "dramatischen Situation" im Gesundheitsbereich führe.

Bundespräsident Alexander Van der Bellen ließ sich am Dienstag von Experten in einer Videokonferenz über die aktuelle Corona-Entwicklungen informieren, bestätigte die Präsidentschaftskanzler einen Bericht der Tageszeitung "heute". Empfohlen wurde dabei eine Impfoffensive für Geimpfte und Ungeimpfte, transparente Kommunikation über die Wirksamkeit der Impfung, dreimal pro Woche PCR-Tests an allen Schulen und eine umfassende FFP2-Maskenpflicht, so der Bericht.

(APA/Red.)