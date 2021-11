Satiriker Peter Klien feiert ein Comeback im ORF

Klien in "Gute Nacht Österreich".

Im Jänner soll eine neue Sendung mit Peter Klien starten. Er wurde am Dienstag im Nationalrat auf den Spuren von Sebastian Kurz gesehen.

Eigentlich wollte der ORF es erst bei der großen Programmpräsentation am 25. November bekannt geben: Peter Klien wird im ORF ein Comeback feiern. Das bestätigte Noch-Generaldirektor Alexander Wrabetz, der das neue Programm zum letzten Mal vorstellen wird.

Dass Kliens Sendung "Gute Nacht Österrreich" auf ORF 1 Anfang 2021 nicht verlängert worden war, hatte für einige Kritik gesorgt. Zwar konnte der Satiriker nicht an seine Erfolge als "Reporter ohne Grenzen" anschließen. Aber dass der ORF sein einziges originär politisches Satireformat abdrehte, stieß bei vielen auf Unverständnis. Auch gab es wiederholt Gerüchte über Interventionen bei Beiträgen.

"Was ich gehört habe, ist es nicht ganz leicht dem politischen Druck standzuhalten", hatte Klien die Vorgänge kommentiert. Der ORF hatte aber mehrmals davon gesprochen, Klien weiter halten und seine Sendung mit einem neuem Konzept fortsetzen zu wollen. Im Jänner 2022 soll es also so weit sein.

Aber womit eigentlich, was wird da zu sehen sein? Der ORF will weitere Informationen erst nächste Woche bei der Programmpräsentation geben. Jedenfalls wurde Klien am Dienstag im Nationalrat auf den Spuren von Ex-Kanzler Sebastian Kurz gesehen.

(rovi)