Youtube entfernt Dislike-Button

Die Google-Plattform löscht, informiert, arbeitet mit Behörden für eine Eindämmung von Falschinformationen zusammen. Jetzt wird der Dislike-Button entfernt, um der toxischen Stimmung etwas entgegenzusetzen. Eine wichtige Schraube greift Youtube aber weiterhin nicht an.

Was mit einem kurzen Video aus dem Zoo anfing, ist heute eine der größten Videoplattformen der Welt. Zwei Milliarden Menschen nutzen jeden Monat den Google-Dienst. Pro Tag werden Videos mit einer Gesamtdauer von einer Milliarde Stunden wiedergegeben, während stündlich über 500 Stunden neues Material hochgeladen wird. Einst ein riesiger Fundus an lustigen Videos, wie "Charlie bit my Finger" gilt es heute als die Anlaufstelle für Verschwörungstheoretiker und auch im Allgemeinen ist die Stimmung zunehmend toxisch. Um dem entgegenzusteuern soll der Dislike-Button entfernt werden.

Youtube ist Dreh- und Angelpunkt vieler Verschwörungstheorien. Die Flat-Earth-Bewegung, die angeblichen Beweise für das Haider-Attentat, die Machtübernahme der Reptilien, Bill Gates als Verantwortlicher für die Pandemie und das Verimpfen von Mikrochips sind nur ein paar Beispiele. Nicht einmal warnten offizielle Stellen vor einer Infodemie, einer "tödlichen Verbreitung von Fehlinformationen" wie es Virologe Christian Drosten im Vorjahr bereits formulierte.

Zu den bereits gesetzten Maßnahmen soll jetzt eben auch die Entfernung des Dislike-Buttons kommen, um so "Hate-Mobs", bei denen Nutzer und Nutzerinnen das Video nur aufmachten, um es schlecht zu bewerten. Besonders kleine Accounts hatten damit in letzter Zeit vermehrt zu kämpfen.

Psychologischer Effekt

Dabei wird der Dislike-Button weiterhin vorhanden sein. Nutzer können also weiterhin ein Video schlecht bewerten. Für den Account wird auch künftig einsehbar sein, wieviele Personen den Content schlecht fanden. Die Nutzer aber nicht mehr.

Was soll das ändern? Wie Youtube in einigen Versuchen herausfand, wurde der Dislike-Button in solchen Fällen viel seltener gedrückt. Das Conclusio: Der Aufwand, ein Video absichtlich schlecht zu machen, wird erschwert. Viele machten sich dann nicht mehr die Arbeit, das Video in den Kommentaren negativ zu bewerten. Außerdem würde ein weiterer psychologischer Effekt eintreten: Drückt man auf den Daumen, aber es gibt keine Rückmeldung, also der nach oben springende Zähler, dann hinterlässt es den Eindruck, dass die Aktion sowieso sinnlos gewesen wäre.

Trotz der zahlreichen Schrauben, an denen Youtube dreht, bleibt eine nahezu unangetastet: der Algorithmus. Denn wer auf ein Video mit Verschwörungstheorien klickt, befindet sich schnell auf dem Sprung in den Kaninchenbau. Schon vor dem Ende dieses Videos wird einem das nächste angezeigt und das nächste. Statt Informationen zu erhalten, gerät man in einen Sog der Manipulation.

>>> Blogbeitrag von Youtube

(bagre)