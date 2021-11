Deutschland: Quarantäne für Kinder bei Einreise aus Österreich bleibt

Harter Schlag für den österreichischen Wintertourismus: Kinder unter 12 Jahren, die auch in Deutschland derzeit nicht geimpft werden können, müssen nach einem Österreich-Urlaub in Qurantäne.

Deutschland will an der derzeit geltenden Regelung, wonach ungeimpfte Kinder bei der Einreise bzw. Rückkehr aus Österreich in Quarantäne müssen, festhalten. "Ich kann keine Änderungen da in Aussicht stellen", sagt ein Sprecher des deutschen Gesundheitsministeriums am Mittwoch laut Reuters in Berlin.

Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) hatte sich für ein Änderung der Regelung eingesetzt, weil sie den heimischen Tourismus hart trifft. Nachdem Österreich seit Sonntag in Deutschland als Hochrisikogebiet eingestuft ist, gelten eine Reisewarnung des deutschen Außenministeriums und verschärfte Einreiseregeln. Nicht nur ungeimpfte Erwachsene sondern auch Kinder unter 12 Jahren, die in Deutschland noch gar nicht geimpft werden können, müssen nach ihrer Rückkehr von einem Urlaub in Österreich in Deutschland für fünf Tage in Quarantäne. Das stellt für viele Familien ein Problem dar, auch wenn die Eltern geimpft oder genesen sind und somit nach der Rückkehr nicht in Quarantäne müssen.

(APA)