Model und Produzentin Heidi Klum hat große Visionen, was die Zukunft ihrer Casting Show „Germany's next Topmodel“ angeht - allerdings nicht zum ersten Mal. Was letztes Jahr nur mäßig geklappt hat, nimmt 2022 den nächsten Anlauf.

Heidi Klum will in der neuen Staffel ihrer Show „Germany's next Topmodel“ - wieder einmal - stärker auf Diversität achten. Sie habe den Cast erweitert und die „Tür noch weiter aufgemacht“, sagte Klum gegenüber der Zeitschrift Bunte. Neben diversen Körpergrößen und -formen soll auch das Alter stärker als zuvor variieren: „Unsere Jüngste ist 18, die Älteste 68.“

Auch die Pressesprecherin der Casting-Show, Tina Land, bestätigte dies gegenüber der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch. Der Cast der neuen Staffel sei vielfältiger und überraschender denn je. Ob es sich dabei um mehr als nur gute PR handelt, wird sich Anfang des Jahres 2022 auf Prosieben zeigen.

„Viele Designer abgesprungen“

Im Interview mit der Zeitschrift Bunte behauptete Klum, es seien viele bekannte Designerinnen und Designer abgesprungen, die vorher zugesagt hätten. Als Grund nannte sie die Maße der diesjährigen Models: „Man hört immer, wie wichtig Diversity ist, aber wenn es darauf ankommt, dann irgendwie doch nicht wirklich, wie wir am eigenen Leib erfahren haben.“ Nachdem Klum mit der letzten Staffel ihrer Show immer wieder in der Kritik gestanden hatte, könnte dies ein Versuch sein, dem schlechten Licht zu entkommen. Die Hoffnung besteht aber, dass der zweite Anlauf zu mehr Diversität besser gelingt als der erste.

In den vergangenen beiden Staffeln hat Klum unter anderem mit Moschino-Kreativdirektor Jeremy Scott, Designer und Fotograf Manfred Thierry Mugler, Designerin Marina Hörmannseder, dem Designer-Duo The Blonds sowie den beiden Designern Peter Dundas und Julien Macdonald zusammengearbeitet. Wer in der kommenden 17. Staffel der Show an ihrer Seite stehen wird, ist bisher nicht bekannt. Einzig die Gastjurorin der ersten Folge wurde via Social-Media Plattform Instagram bereits verkündet: Sängerin Kylie Minogue.

(apa/red)