Was macht gesunde Ernährung aus?

Drucken

Hauptbild • Cover Gesundheitsmagazin • (C) Ghetty Images/ wildpixel

Was wir zu uns nehmen, hat wesentlichen Einfluss auf unser Wohlbefinden. Wissenswertes und Aktuelles zu gesunder Ernährung, Frauengesundheit und Telemedizin/E-Health.

Wir wollen nicht zu den zahlreichen „Glaubenskriegen“ auf diesem Gebiet Stellung nehmen, sondern fundiert über Diäten und Ernährung bei Krankheit, Essstörungen und Unverträglichkeiten informieren und dabei den einen oder anderen Mythos entkräften oder relativieren.