Novavax beantragt EU-Zulassung für Totimpfstoff

Das Protein-Vakzin mit der Bezeichnung NVX-CoV2373 aus den USA ist weder mRNA- noch Vektor-Impfstoff. Die Entscheidung der EMA soll „in mehreren Wochen“ fallen.

Der US-Pharmakonzern Novavax hat für seinen Corona-Impfstoff eine Marktzulassung in der Europäischen Union beantragt. Die in Amsterdam ansässige EU-Arzneimittelbehörde (EMA) teilte am Mittwoch mit, sie habe bereits mit der Prüfung begonnen und werde voraussichtlich in "einigen Wochen" eine Entscheidung bekannt geben. Bei dem Vakzin handelt es sich um einen sogenannten Totimpfstoff, der für die Immunisierung also abgetötete Bestandteile des neuartigen Coronavirus enthält.

Die EU hatte sich bereits im August den Zugriff auf bis zu 200 Millionen Dosen des möglichen neuen Corona-Impfstoffs gesichert. Wie die für den Einkauf zuständige EU-Kommission damals mitteilte, wurde der Abschluss eines entsprechenden Vertrags mit Novavax genehmigt.

Die Kommission hat bereits sechs andere Verträge über Abnahmegarantien mit Corona-Impfstoffherstellern abgeschlossen. Über die neue Vereinbarung können Mitgliedstaaten zunächst 100 Millionen Dosen von Novavax kaufen. Zudem gibt eine Option für den Kauf von weiteren 100 Millionen, sobald das Vakzin von der EMA überprüft wurde.

Zwei Impfungen nötig

Der Impfstoff NVX-CoV2373, der zweimal gespritzt werden muss, hat laut den jüngsten Studien eine Wirksamkeit von 90,4 Prozent, wie Novavax im Juni mitteilte. Das heißt, dass bei geimpften Probanden rund 90 Prozent weniger Erkrankungen auftraten als bei nicht geimpften.

NVX-CoV2373 ist im Gegensatz zu den bisher vier zugelassenen Impfstoffen weder ein mRNA-Impfstoff - wie die Präparate von Biontech und Moderna - noch ein Vektor-Impfstoff wie der von Astrazeneca: Das Vakzin enthält winzige Partikel, die aus einer im Labor hergestellten Version des Spike-Proteins von Sars-CoV-2 bestehen.

Das Spike-Protein sitzt an der Oberfläche des Coronavirus und ermöglicht dem Virus, an menschliche Zellen anzudocken. Die mRNA- und Vektor-Impfstoffe liefern dem Körper genetische Informationen mit dem Bauplan des Spike-Proteins. Protein-Impfstoffe werden hingegen zur Gruppe der Totimpfstoffe gezählt. Sie erhalten bereits kleine Partikel des Erregers, gegen den die Impfung schützen soll.

Der Körper wird also mit Teilen des Virus (in diesem Fall des Spikeproteins) selbst und nicht mit dem Bauplan konfrontiert. Da die Immunreaktion bei dieser Art der Impfung generell nicht so stark ist, wird Totimpfstoffen noch ein sogenanntes Adjuvans beigefügt, das die Wirkung verstärkt. Chemisch gesehen handelt es sich dabei oft um Substanzen, die als Lösungsvermittler oder Emulgatoren dienen. Sie verstärken die Wirkung, ohne dabei eine eigene pharmakologische Wirkung zu entfalten.

(APA/APF/dpa)