Fidel in den Abgrund starren

Auf seinem zweiten Soloalbum entfaltet Damon Albarn,der Bandleader von Blur, Lebensfreude in der Tristesse. Selten wurde Endzeitstimmung in schönere Melodien verpackt.

Seine Band Blur zählte zu den Kassenschlagern des Britpop der Neunzigerjahre. Diese Zeit hat Damon Albarn reich gemacht, aber nicht satt. Kein Musiker seiner Generation experimentiert mehr als er. Und immer noch ist er Antipode der Gallagher-Brüder, die einst das Krachunternehmen Oasis betrieben. Dessen Sänger Liam Gallagher versucht in stets neuen Varianten des Immergleichen an alte Heldentaten anzuschließen, was ihm zeitweilig sogar gelingt, dank seiner beinah avantgardistischen Blödheit. Albarn ist das Gegenteil, ein höchst reflektierter Geist. Was hat er nicht schon alles probiert!