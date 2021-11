Kommt ein Lockdown für alle? Der Druck auf die Regierung steigt

Die Hilferufe aus den Spitälern werden lauter. Experten fordern die Regierung zum Handeln auf. Die 2-G-Regeln hätten nicht genügend „Bremswirkung“. Doch eine Entscheidung fällt frühestens am Freitag.

Vor Kurzem erst hatte Österreich über die erstmals fünfstellige Zahl bei den Neuinfektionen gestaunt. Am Mittwoch waren es dann schon 14.416 neue Coronafälle. Fast 500 Personen liegen derzeit auf Intensivstationen, 41 Personen sind binnen 24 Stunden mit dem Virus im Körper verstorben. In der Nacht auf Montag habe es in ihrem Krankenhaus so viele Todesfälle gegeben, „dass die Leichen auf dem Gang abgestellt werden mussten“, berichtete eine oberösterreichische Pflegekraft der Austria Presse Agentur.