Erste Rückholflüge für Migranten aus Belarus in den Irak

Eine irakische Kurdin zeigt Bilder ihres Sohnes, der sich gerade im waldreichen belarussisch-polnischen Grenzgebiet aufhält und in die EU gelangen möchte.

Günstige Reiseregeln und häufige Flüge lockten Migranten nach Belarus. Zumindest der Irak holt seine Staatsbürger nun aber zurück.

Einige Reisebüros im Irak hatten in den vergangenen Monaten verlockende Touren im Angebot: Legal und bequem könnten Kunden bis an die Tore der EU reisen. Tausende kratzten ihre Ersparnisse zusammen, liehen sich Geld bei Freunden und Verwandten oder verkauften Haus und Hof – und tauchten wenig später an der Grenze zwischen Belarus und Polen auf. Jetzt holt der Irak mit einem Sonderflug eine erste Gruppe seiner Bürger aus Belarus zurück.