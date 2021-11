Das Netz der IS-Jihadisten in Afrika

Ugandische Soldaten an einem der Anschlagsorte in Kampala. Die Regierung befürchtet weitere Terrorattacken.

Mit den Attentaten von Dienstag ist Uganda zum dritten Mal binnen Wochen zum Ziel von Terroristen geworden. Die Extremistengruppen in der Region pflegen enge Beziehungen.

Schwer bewaffnete Soldaten patrouillierten am Mittwoch durch Ugandas Hauptstadt Kampala, Polizisten kontrollierten Passanten an Checkpoints entlang der Hauptverkehrsstraßen. Teile der Innenstadt wurden abgesperrt. Die Terrorwarnstufe blieb nach den jüngsten Anschlägen in der ostafrikanischen 1,5-Millionen-Stadt hoch: Man könne nicht ausschließen, dass noch weitere Attentate versucht werden, die Bevölkerung müsse wachsam bleiben, hieß es vonseiten der Behörden.

13 Tote und etwa drei Dutzend Verletzte – so lautet die vorläufige Bilanz der terroristischen Doppelattacke von Dienstag.