Kamera-Tüftler und Oscar-Preisträger Fritz Gabriel Bauer ist tot

Fritz Gabriel Bauer im Jahr 2000, als er seine dritte Oscar-Auszeichnung in Los Angeles entgegennahm.

Bauer war der einzige Österreicher, der drei Mal von der Oscar-Akademie für seine Kamera-Entwicklungen ausgezeichnet wurde. Seine Kameras kamen in zahlreichen Blockbustern zum Einsatz.

Er war Werbefilmproduzent, Regisseur und Filmkamera-Hersteller. Fritz Gabriel Bauer war dank seiner drei Technik-Oscars nicht nur der österreichischen Filmszene ein Begriff. Bauer ist im Alter von 80 Jahren verstorben, das schrieb der Dachverband der österreichischen Filmschaffenden am Mittwoch auf seiner Facebook-Seite: „Mit Fritz Gabriel Bauer müssen wir uns heute von einem Stück Filmgeschichte verabschieden“, heißt es dort. Seine Moviecam habe in der Kinotechnik vollkommen neue Maßstäbe gesetzt, heißt es in dem Nachruf.

Für die Entwicklung der Moviecam Superlight 35 mm Filmkamera erhielt der Wiener Kamera-Hersteller von der US-Filmakademie im Jahr 2000 seinen nach 1987 und 1994 bereits dritten "Scientific and Engineering Academy Award", den Technik-Oscar.

Bei der Moviecam Superlight 35mm handelt es sich, so erklärte Bauer nach seinem dritten Oscar der Austria Presse Agentur, um eine in Österreich produzierte "superleichte, extrem handliche Kamera, mit der man auch im Getümmel gut filmen kann." Mit dem zum Teil aus Karbon bestehenden Produkt sei unter anderem auch Steven Spielbergs "Der Soldat James Ryan" gedreht worden.

International ausgezeichnet

Das Wiener Unternehmen Moviecam stellt Filmkameras ausschließlich für den professionellen Gebrauch her. Bauers technische Entwicklungen haben dazu beigetragen, dass Filmteams die großen Studios ohne Einbußen an technischer Qualität verlassen konnten. Neben dem Oscar wurde der Wiener Techniker, Regisseur und Kameramann auch mit Preisen bei den Filmfestspielen in Cannes, Venedig und Berlin bedacht.

Der Technik-Oscar, der aus einer kleinen Oscar-Statue mit einer zusätzlichen Inschriftstafel besteht, bedeute für ihn vor allem eine "Anerkennung durch die Opinion Leader Hollywoods“, sagte Bauer damals.

