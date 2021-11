Bundesheer-Offiziere machen Stimmung gegen Corona-Impfung

Offener Brief

Offener Brief

Zwei Soldaten kritisieren laut einem Medienbericht Corona-Maßnahmen in einem offenen Brief als "Vergewaltigung“. Das Bundesheer prüft Disziplinarmaßnahmen.

Als „Beamte für Aufklärung“ bezeichnen sich zwei Offiziere des Bundesheeres in einem offenen Brief, in dem sie Stimmung gegen die Corona-Impfung machen. Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie werden darin als "Vergewaltigung“ bezeichnet, berichtet der „Standard“ . Ungeimpfte würden, schreiben die Soldaten laut dem Bericht, "nach 75 Jahren" nun wieder "stigmatisiert, ausgegrenzt und weggesperrt" werden können.

Bundesheersprecher Michael Bauer erklärte gegenüber dem „Standard", dass die "im Brief enthaltenen Aussagen und Positionen in keiner Weise" mit den Ansichten des Verteidigungsministeriums übereinstimmen würden. Die Abteilung Disziplinar- und Beschwerdewesen prüfe bereits Maßnahmen.

Bei einem der der beiden Verfasser soll es sich um einen Offizier handeln, der Anfang des Jahres wegen eines Nazi-Spruchs auf seinem T-Shirt zunächst suspendiert und anschließend versetzt worden war. Das Shirt trug er in einem Video, in dem er das Corona-Management der Regierung kritisierte. Das Zitat darauf wird in sozialen Medien oft fälschlicherweise dem deutschen Schriftsteller Theodor Körner zugeschrieben, stammt aber aus einem Neonazi-Gedicht. Der ranghohe Offizier rechtfertigte sich damals damit, er habe geglaubt, dass der Spruch von Körner stammt.

(Red.)