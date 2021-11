Erstmals über 15.000 Corona-Neuinfektionen

Die Anzahl der neuen Corona-Fälle in Österreich liegt heute erstmals über 15.000. Das Infektionsgeschehen schreitet rasant fort. Die Anzahl der bestätigten Fälle steigt auf eine Million.

Die Anzahl der Neuinfektionen mit Covid-19 steigt weiter. In den vergangenen 24 Stunden sind in Österreich 15.145 neue Fälle hinzugekommen. Allein in Oberösterreich sind 3518 Infektionen gemeldet worden, in Salzburg sind es 2473. Vor einer Woche wurden österreichweit noch 11.975 Neuinfektionen gezählt.

Auch bei den insgesamt gemeldeten Fällen gibt es einen neuen Negativrekord. Erstmals gibt es in Österreich über eine Million bestätigte Fälle. Am 25. Februar 2020 wurden erstmals zwei Menschen positiv getestet. 632 Tage später - beinahe 21 Monate - gibt es bereits 1.011.465 nachgewiesene Infektionen in Österreich. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg am Donnerstag auf 988,7 an. Österreichweit gab es nunmehr 131.961 bestätigte aktive Fälle.

55 Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert waren, sind seit gestern verstorben. Die Lage in den Spitälern spitzt sich weiter zu; insbesondere in Oberösterreich und Salzburg ist die Auslastungsgrenze bald erreicht. Auf Normalstationen kamen in den vergangenen 24 Stunden 52 Corona-Patienten neu hinzu, auf den Intensivstationen mussten zwölf Menschen neu aufgenommen werden. Insgesamt benötigen 498 schwerkranke Covid-19-Patienten intensivmedizinische Betreuung. Österreichweit liegen insgesamt 2787 Infizierte in Spitälern. Mittlerweile gibt es österreichweit 11.903 Corona-Todesopfer.

Auch in den übrigen Bundesländern, steigt die Zahl der neuen Fälle stetig an. In Niederösterreich ist am Donnerstag einmal mehr ein Allzeit-Hoch bei den Corona-Neuinfektionen verzeichnet worden. Gezählt wurden nach Angaben von Innen- und Gesundheitsministerium 2561 Fälle. Der bisherige Rekordwert datierte mit 2479 positiven Tests vom 11. November.

In Kärnten ist ebenfalls ein neuer Höchststand an Corona-Neuinfektionen registriert worden. Wie der Leiter des Landespressedienstes Gerd Kurath erklärte, habe es 1029 mit PCR-Test bestätigte Infektionen gegeben. Die Zahl der aktuell Infizierten lag bei 8818, 245 Menschen mussten stationär in Spitälern behandelt werden, das ist ein Plus von zehn. 35 lagen auf einer Intensivstation. Zwei weitere Todesfälle ließen die Opferzahl auf 881 steigen.

(APA/red.)