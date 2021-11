Solarauto-Firma schnellt beim Börsengang um 155 Prozent hoch

Der Hpye um Solarautos kennt kein Ende. Nachdem in der Vorwoche der Neuling Rivian in Windeseile höher bewertet war als VW, stürzen sich die Anleger jetzt auf das nächste US-Startup. Gebaut werden sollen die Autos in Europa.

Sono Group NV, das Mutterunternehmen des Münchener Solarauto-Herstellers Sono Motors GmbH hat einen fulminanten Börsenstart an der US-Technologiebörse Nasdaq hingelegt. Die Papiere gingen an ihrem ersten Handelstag mit 38,20 Dollar aus dem Handel, ein Anstieg von 155% gegenüber dem IPO-Preis von 15 Dollar. Der Solarauto-Bauer kommt damit auf einen Börsenwert von rund 2,6 Milliarden Dollar.

Damit profitiert das fünf Jahre alte Startup vom US-Börsenhype um Elektroautos. Sono Motors treffe mit seinem Börsengang den Nerv der Zeit, sagte ein Händler, "egal, was fundamental dahinter steht". Das Unternehmen ist auf das Geld angewiesen - ohne diese Erlöse wäre es wohl im Dezember insolvent, wie es im Emissionsprospekt mehrfach heißt. Umsätze hat Sono Motors nämlich bislang nicht erwirtschaftet.



Sonos Debüt kam kaum eine Woche nach dem Mega-IPO des von Amazon.com Inc. und Ford Motor Co. unterstützten Stromer-Startups RivianAutomotive Inc., das an den ersten fünf Handelstagen die Marktkapitalisierung der Volkswagen AG übertraf.

Sono entwickelt das Elektroauto Sion, welches mit in die gesamte Karosserie integrierten Solarzellen geladen wird und ab 2023 ausgeliefert werden soll. Laut Prospekt sind bis November rund 16.000 Vorbestellungen und Anzahlungen von mehr als 40 Millionen Euro eingegangen.



Gebaut werden soll der "Sion" in Schweden, im ehemaligen Auto-Werk von Saab in Trollhättan. Sono will seine Solartechnologie auch an Hersteller von Bussen, Lastwagen, Wohnmobilen, Zügen und Booten lizenzieren. "Unsere Solartechnologie wurde so entwickelt, dass sie in eine Vielzahl von Fahrzeugen integriert werden kann", sagte Sono-Chef Laurin Hahn.



Beim Börsengang wurden 10 Millionen Aktien verkauft und damit brutto 150 Millionen Dollar (132 Millionen Euro) eingesammelt. Mit den Einnahmen wolle das Unternehmen die Entwicklung, die Vorbereitung der Serienproduktion sowie der Markteinführung des Solar-Elektrofahrzeugs vorantreiben, sagte Hahn.







(Bloomberg/Reuters/est)