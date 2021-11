Welchen Unterschied ein halbes Grad mehr macht

Mehr als 190 Länder haben 2015 in Paris zugesagt, die Klimaerhitzung möglichst auf 1,5 Grad zu begrenzen. Klimaforscher und -aktivisten pochen darauf, dass dieses Ziel eingehalten wird. Denn jedes Zehntel Grad mehr, kann zur Überlebensfrage werden.

Die Hoffnung auf 1,5 Grad lebt, doch der Puls ist schwach, resümierte der Präsident der 26. Klimakonferenz in Glasgow, Alok Sharma, in seinem Abschlussstatement vergangenen Samstag. Viele, allen voran Vertreter von stark bedrohten Staaten, Klimaforscher und Aktivisten, hatten sich mutigere Beschlüsse erhofft. Mit den derzeitigen Versprechen steuert man auf eine weltweite Klimaerwärmung von 2,4 Grad zu.

Vom Einhalten der Pariser Klimaziele von deutlich unter zwei Grad, geschweige denn 1,5 Grad, ist man weit entfernt. Man könnte meinen, dass ein halbes Grad keinen allzu großen Unterschied machen kann. An einem einzelnen Tag spürt man ein halbes Grad quasi nicht. Doch wenn es um den Anstieg der weltweiten Durchschnittstemperatur geht, wird jedes weitere Zehntel über 1,5 Grad eine Frage des Überlebens.

Klimaerwärmung schon jetzt bei 1,2 Grad

Seit der Industriellen Revolution, also seit die Menschheit begonnen hat, fossile Stoffe im großen Stil zu verbrennen, steigt die Temperatur weltweit an. Seit den 1970er-Jahren wird dieser Temperaturanstieg immer steiler. Im Vergleich zur vorindustriellen Zeit ist es bereits um 1,2 Grad heißer geworden. Ein derart rasanter Anstieg der globalen Temperatur ist in der Geschichte der Menschheit beispiellos, das zeigen die Ergebnisse des aktuellsten Weltklimaberichts. Demnach gab es seit mehr als 2000 Jahren keine vergleichbare Veränderung.

Die steigenden Temperaturen wirken sich bereits spürbar auf das Klima aus. Extreme Wetterereignisse wie Hitzewellen, Überschwemmungen, Dürren oder Stürme sind laut Weltklimarat deutlich häufiger geworden. Das hat auch der heurige Sommer bestätigt. Lebensbedrohliche Hitze und Waldbrände, verheerende Unwetter und Überschwemmungen haben nicht nur erhebliche Schäden verursacht, sondern auch hunderte Menschenleben gefordert.

Was 1,5 Grad bedeutet

Forschern zufolge könnte sich das Klima wieder einpendeln, wenn man es schafft, die Erhitzung auf 1,5 Grad zu beschränken. Dazu müsste der Ausstoß von CO2 und anderen Treibhausgasen bis 2030 halbiert werden. Das geht aus dem sechsten Bericht des Weltklimarats hervor. Bis 2050 müssten alle Länder der Welt zudem netto null Emissionen erreichen, also nur so viel ausstoßen, wie wieder von der Erde absorbiert werden kann. Gleichzeitig steht die 1,5-Grad-Schwelle schon kurz bevor. Die weltweite Temperatur soll dieses Niveau bereits in den frühen 2030er-Jahren erreichen, warnt der Weltklimarat.

Kurz gesagt bedeutet 1,5 Grad, dass sich das Klima nicht so stark verändert und die Menschheit es entsprechend leichter haben wird, sich an die veränderten Bedingungen anzupassen. Das geht aus einem Sonderbericht des Weltklimarats zum 1,5-Grad-Ziel hervor. Aber auch ein 1,5 Grad heißeres Klima, ist kein Paradies. Etwa Hitzewellen werden rund 4 mal so häufig wie in der vorindustriellen Zeit sein, so der Bericht.

Mit jedem Zehntel mehr wird es gefährlicher

Riskant wird es, wenn sich das Klima über 1,5 Grad hinaus erhitzt. Denn laut den Klimaexperten des Weltklimrats macht es jedes zusätzliche Zehntel Grad wahrscheinlicher, dass sogenannte Kipppunkte erreicht werden. Schon jetzt schmelzen die arktischen Eismassen und tauen die Permafrostböden, die dabei wiederum klimaschädliche Treibhausgase freisetzen. Doch ab einem gewissen Punkt kann diese Entwicklung nicht mehr aufgehalten werden. Es entwickelt sich eine Eigendynamik. Je mehr CO2 wir also ausstoßen, desto wärmer wird es, desto wahrscheinlicher kippen die Elemente im Klimasystem.

Das große Problem ist dabei, dass die Kipppunkte sich gegenseitig verstärken und einen unaufhaltsamen Teufelskreis der Klimaerhitzung auslösen könnten. Das völlige Abschmelzen des Grönländischen Eisschildes wird zwar Jahrhunderte dauern. Doch je nachdem wann dieser Prozess kippt, wird der Meeresspiegel noch in diesem Jahrhundert zwischen wenigen Zentimetern und mehreren Metern ansteigen. Das haben deutsche Forscher bereits 2012 berechnet.

Wann die Kipppunkte genau überschritten werden, ist unklar. Etwa der Verlust des Amazonas Regenwaldes als CO2-Speicher dürfte in greifbarer Nähe sein. Teile des Waldes stoßen schon jetzt mehr CO2 aus, als sie speichern können. Das geht aus einer Studie der Weltwetterorganisation hervor. Die Natur kann also weniger Emissionen wieder absorbieren. Um den Temperaturanstieg aufzuhalten, müssten demnach entsprechend weniger Treibhausgase ausgestoßen werden.

Zwei Grad sind „ein Todesurteil"

Die Klimaaktivistin Vanessa Nakate aus Uganda schrieb Anfang diesen Jahres im „Independent”: „Eine zwei Grad heißere Welt ist ein Todesurteil für Länder wie meines.” Für viele Länder, insbesondere Inselstaaten und schon jetzt stark betroffene Regionen, wäre eine solche Welt tatsächlich fatal. Auch der Weltklimarat beschreibt eine Klimaerwärmung um zwei Grad als katastrophal.

Hitzewellen werden 5,6 Mal häufiger als in der vorindustriellen Zeit. Sind es bei 1,5 Grad noch rund 14 Prozent der Weltbevölkerung, wird bei zwei Grad bereits mehr als ein Drittel der Menschen alle fünf Jahre von einer extremen Hitzewelle heimgesucht. Eine Studie im Fachblatt „Nature“ warnt, dass die tropischen Zonen rund um den Äquator unbewohnbar werden könnten. Denn die zunehmende Hitze in Kombination mit hoher Luftfeuchtigkeit könnte für Menschen tödlich sein. Bei hoher Luftfeuchtigkeit kann sich der Körper nicht mehr durch Schwitzen abkühlen, es kommt zur Überhitzung.

Zerstörte Ökosysteme und Lebensmittelknappheit

Aber auch für die Tier- und Pflanzenwelt wäre ein Temperaturanstieg von zwei Grad fatal, wie der Sonderbericht des Weltklimrats zeigt. Während bei 1,5 Grad etwa 70 Prozent der Korallen betroffen wären, sterben ab zwei Grad 99 Prozent aller Korallen ab. Zahlreiche Ökosysteme, etwa in der Alpenregion, würden unwiederbringlich zerstört.

Dürren, Überschwemmungen und Hitzewellen könnten die Ernährungssicherheit gefährden. Einer Studie im Fachblatt „OneEarth“ zufolge könnte bei einer Klimaerwärmung von etwas mehr als zwei Grad bis 2090 etwa ein Drittel aller Agrarflächen weltweitet bedroht sein. Davon wäre vor allem die Lebensmittelproduktion im globalen Süden betroffen.

Kurs auf 2,4+ Grad

Wenn es nach Klimaforschern und -aktivisten geht, dürften mehr als zwei Grad keine Option sein. Doch es ist nicht ausgeschlossen, dass sich das Klima bis zum Ende dieses Jahrhunderts auf 2,4 Grad erhitzt. Wenn die für 2030 angekündigten Klimaschutzmaßnahmen aller Staaten umgesetzt werden, steuert man nämlich genau auf dieses Niveau zu. Das zeigen neue Prognosen des Climate Action Tracker. Die meisten Staaten, allen voran die G20, haben jedoch ihre bisherigen Ziele verfehlt. Ob und wie diese Versprechen also gehalten werden können, ist fraglich.

Wenn man nur betrachtet, was Staaten jetzt unternehmen, dürfte die Klimaerwärmung bis 2100 auf 2,7 Grad ansteigen, so die Prognosen. Das würde für tropische und subtropische Gebiete „unglaubliche Hitze“ bedeuten, warnen Wissenschaftler. Artenvielfalt würde enorm abnehmen, die Sicherheit der Lebensmittelversorgung würde weiter sinken und extreme Wetterereignisse würden die Kapazitäten der meisten urbanen Infrastrukturen übersteigen.

Die Hoffnung lebt

Es bleiben noch etwa acht Jahre, um das Pariser Klimaziel von 1,5 Grad einzuhalten. Laut einem vorab veröffentlichten Entwurf des nächsten Weltklimaberichts müssten Treibhausgasemissionen schon in vier Jahren ihren Höhepunkt erreichen. Das heißt, die Emissionen müssen in relativ kurzer Zeit drastisch gesenkt werden. Um das zu bewerkstelligen, wird es von allen Staaten eine ambitioniertere Klimapolitik brauchen - weit über die bisherigen Versprechen hinaus.

