Ungeimpfte Wiener bekommen Impf-Termin per Post

Wienern, die noch nicht gegen das Coronavirus geimpft sind, bucht die Stadt nun einen Termin. Informiert werden sie per Brief.

Die Stadt Wien bucht nun Impftermine für jene Wiener, die noch nicht gegen das Coronavirus geimpft sind - das sind immerhin rund 340.000 Menschen. „Ihr persönlicher Termin für die COVID-Schutzimpfung ist da!“, beginnt das Schreiben, das dieser Tage verschickt wird.

Für die Adressaten wird ein Impftermin in im Austria Center vereinbart. Wer diesen nicht wahrnehmen kann oder will, wird gebeten, den Termin aktiv zu stornieren. Wer zu einem anderen Zeitpunkt geimpft werden will, kann den Termin verschieben, online oder telefonisch bei der Hotline 1450. Wienern, die sich unsicher sind, ob eine Impfung aus medizinischen Grünen ratsam ist, dem wird ein ärztliches Beratungsgespräch empfohlen.

Auch Aufklärung über Impfmythen

Die Briefe, die in Zusammenarbeit mit der Österreichischen Gesundheitskasse verschickt werden, klären auch über gängige Impfmythen und Verschwörungstheorien auf. Etwa, dass ein mRNA-Impfstoff nicht das Genmaterial verändert. Zudem wird die Wichtigkeit des Impfens und einer Vollimmunisierung betont, was auch dabei helfe, seinen Alltag weitgehend uneingeschränkt weiterführen zu können: „Mit fortschreitender Dauer der Pandemie werden in ganz Österreich – zum Schutz aller – immer mehr Bereiche auf die 2G-Regel umgestellt werden“, heißt es in dem Brief.

Das System der direkten Ansprache ist bereits aus anderen Ländern wie Portugal oder Israel bekannt, wo sich die automatische Terminvergabe bewährt hat. Eine deutliche höhere Impfquote war die Folge.

Auch das Sozialministerium verschickt in diesen Tagen einen Brief an alle – dabei wird die Bevölkerung aber an die Corona Auffrischungs-Impfung erinnert.

(red.)