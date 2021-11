Die Leading Companies aus Wien und Niederösterreich

(C) DiePresse

Die herausragendsten Unternehmen aus Wien und Niederösterreich wurden von der „Presse“, dem KSV1870 und von PwC Österreich, im Rahmen des Austria's Leading Companies Wirtschaftpreises, gekürt.

Was diesen ALC-Wettbewerb und seine Sieger auszeichnet, ist die nachhaltig zu beweisende Leistung.





Denn in einer objektiven und branchenübergreifenden Bewertung wird die Performance über einen Zeitraum von drei Jahren analysiert. Basisdaten sind zwölf verschiedene KPI, die aus den eingereichten Jahresabschlüssen ermittelt werden.





Landes- und Bundeswertung

Die ALC-Sieger werden auf Bundesland-Ebene ermittelt. Doch zusätzlich zur großen Wien-Wertung, die Sie in dieser ALC-Ausgabe finden, gibt es Anfang des kommenden Jahres auch eine Österreich-Wertung. Dieses Ergebnis der Besten der Besten wird am 2. Februar 2022 in der „Presse“ präsentiert.

Die Bewertung ist objektiv, das Kennzahlenmodell transparent. Wergenauer hinschauen will: Im Großen und Ganzen geht es um diese KPI: Umsatzrentabilität, die Steigerung der Umsatzrentabilität, die Eigenkapitalrentabilität, die Steigerung der Eigenkapitalrentabilität, die Steigerung des Umsatzes, Ebis und Roce sowie die Steigerung der Working Capital Ratio (WCR) und des Cashflow. Gecheckt wird auch der Verschuldungsgrad, und das KSV-Rating als Bonitäts-KPI wird ebenfalls einberechnet.



Zusätzlich zu den ermittelten Gesamtpunkten können die ALC-Teilnehmer mittels TÜV-Austria-Check zu Qualität und Sicherheit Bonuspunkte sammeln – was immer mehr ALC-Teilnehmer machen.









