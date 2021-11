Wiener Mozart mit Akkuratesse

Leif Ove Andsnes befasst sich im Programmschwerpunkt „Mozart Momentum“ mit Mozarts Schaffen in Wien in den Jahren 1785/86.

Leif Ove Andsnes und Kollegen spielten im Musikverein Kammermusik von Mozart aus den Jahren 1785/86.

„Dieses Mozartische Produkt aber ist wirklich kaum anzuhören, wenn es unter mittelmäßige Hände fällt und vernachlässigt vorgetragen wird“, es sei „im Vortrage die äußerste Präzision aller vier Stimmen erfordert“ – so wurde einst über Mozarts Klavierquartett in Es-Dur geurteilt. Welch ein Glück, dass im Brahms-Saal vier höchst präzise agierende Künstler am Werk waren, um dieses vielschichtige Stück Kammermusik zu präsentieren: Leif Ove Andsnes (Klavier), Matthew Truscott (Violine), Joel Hunter (Viola) und Frank-Michael Guthmann (Cello) bestachen mit Exaktheit, sie ließen aber auch immer wieder nonchalant die humoristische Seite des Werks aufblitzen.