Alibaba steht vor schwächstem Wachstum seit Börsendebüt

Der chinesische Technologieriese Alibaba warnt vor dem schwächstem Wachstum seit seinem Börsengang 2014. Der Umsatz werde im laufenden Geschäftsjahr zu Ende März zwischen 20 und 23 Prozent zulegen, teilte der Amazon-Konkurrent am Donnerstag mit. Ähnlich wie Tencent und Didi leidet Alibaba unter einer geringeren Nachfrage, dem gestiegenen Wettbewerb und den verschärften Regulierung in der Volksrepublik. Beim jüngsten Singles Day - dem weltgrößten Online-Verkaufsspektakel - erzielte der Konzern sein bisher geringstes Plus bei dieser Veranstaltung.

Im zweiten Geschäftsquartal kletterten die Erlöse um 29 Prozent auf 200,7 Milliarden Yuan (umgerechnet 27,7 Milliarden Euro). Das war der geringste Zuwachs seit sechs Quartalen und lag unter den Erwartungen von Analysten. Der Gewinn fiel wegen hoher Investitionen - unter anderem in die Shopping-Plattform Taobao - um 39 Prozent auf 3,94 Milliarden Euro.

(Reuters)