Steirisch sprudeln

Hauptbild • Sekt ist längst nicht nur Anlassgetränk, sondern ein Begleiter durchs ganze Jahr und auch zu Speisen. • (c) Blickwerk Manuel Zauner

War die Steiermark beim Sekt lang ein Niemandsland, so kann man sich heute durch eine ansehnliche Palette kosten. Die neue Sektpyramide ist ein zusätzlicher Turbo.

Sekt gilt nach wie vor als Anlassgetränk. Jede zweite Sektflasche in Österreich wird von jetzt bis Weihnachten und Neujahr gekauft und getrunken. Nebst der Silvesterparty sind es vor allem Geburtstage und besondere Anlässe, die für Sektkonsum sorgen. Im Jahr werden zwischen 22 und 24 Millionen Flaschen (0,75 l) getrunken. Tendenz leicht steigend. Denn mit der nunmehr vor sieben Jahren eingesetzten österreichischen Sekt-Qualitätspyramide, die die Herkunft betont, wurde die Sichtbarkeit von Sekt erhöht. Damit wurde auch ein einheitliches und einfaches Regelwerk geschaffen, um die drei Kategorien von Sekt geschützten Ursprungs (Sekt g.U.) für die Konsumenten übersichtlich darzustellen.

Exotenstatus ist vorbei

Mit Einführung der Sektpyramide und mit den über die „Klassik“ hinausgehenden Kategorien „Reserve“ und „Große Reserve“ ist Sekt zunehmend zu einem Winzerthema geworden. Auch die Steiermark spielt hier seit einiger Zeit mit. Das war aber nicht immer so. Noch vor 20 Jahren musste man Winzersekte aus der Steiermark suchen, obwohl das kühle Klima und gute Säureausprägung in den Stillweinen beste Voraussetzungen für die Schaumweinproduktion bieten. Dieser Exotenstatus ist vorbei. Heute findet man in der Steiermark vielerorts Winzer, die spannende Schaumweine haben.