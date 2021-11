Augenbrauen in Bausch und Bogen

Drucken

Hauptbild • Auffällig. Der Wintertrend sind Fluffy Brows mit Brow Lifting, Eyelash Lifting und Akzente mit warmen Farbtönen wie Kastanie oder Rot. • (c) CARO STRASNIK.com

Augenbrauen und Wimpern rückten zuletzt wie die gesamte Augenpartie verstärkt in den Beauty-Fokus: Eine Bestandsaufnahme haariger Trends.

Es gibt eine gar nicht so geheime Verbindungslinie zwischen dem ehemaligen deutschen Finanzminister Theo Waigel und Supermodel Cara Delevingne. Sie verläuft quer über die Nasenwurzel, und ja, Sie vermuten ganz richtig: Gemeint sind die Augenbrauen, die bei beiden sehr, nun ja, ausgeprägt sind. Styletechnisch liegen Waigel und Delevingne damit natürlich ganz weit vorn. Denn nachdem die behaarten Streifen über unseren Augen beautymäßig in den vergangenen Jahren ein wenig vernachlässigt worden sind, dürfen sie (und natürlich auch die angrenzenden Wimpernkränze) nun endlich wieder gebührend in den Mittelpunkt des Geschehens rücken. Der Grund ist offensichtlich: „Die Maskenpflicht hat definitiv die Augen in den Fokus gestellt“, erklärt Michael Georg Rial Farina, Head of Training bei Sensai für Österreich, Deutschland und Benelux.