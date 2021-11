Innsbruck schränkt Veranstaltungen ohne fixe Sitzplätze ein

Veranstaltungen mit über 300 Personen ohne fixe Sitzplätze werden verboten.

Die Stadt Innsbruck hat am Donnerstag entschieden, Veranstaltungen mit über 300 Personen ohne fixe Sitzplatzzuweisung ab sofort zu verbieten. Anlass dafür waren zwei Messen, die am Freitag starten hätten sollen. Die Seniorenmesse SENaktiv und die Nachhaltigkeitsmesse ÖKO FAIR können demnach nicht stattfinden. Momentan seien auch nur diese Veranstaltungen betroffen, sagte eine Sprecherin des Bürgermeisters Georg Willi (Grüne).

Der in der kommenden Woche stattfindende Tennis-Davis Cup in Innsbruck sei davon aufgrund der fixen Sitzplätze genauso wenig umfasst wie etwa das Landestheater, hieß es. Eine entsprechende Verordnung werde gemeinsam mit dem Land Tirol erstellt. Allerdings wurde auf die am Freitag stattfindenden Gespräche zwischen Bund und Ländern in Tirol verwiesen.

Die Veranstalter der beiden Messen bedauerten die Absagen, verwiesen aber gleichzeitig auf die kommenden Termine. Die SENaktiv soll demnach von 18. bis 20. November 2022 stattfinden, die ÖKO FAIR von 10. bis 12. Juni 2022.

(APA)